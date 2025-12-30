Ανω Λιόσια: Νεκρός άνδρας, παρασύρθηκε από τον Προαστιακό

Ο 50χρονος παρασύρθηκε από τον Προαστιακό, το πρωί της Τρίτης 30/12/2025, όταν επιχείρησε να περάσει τις γραμμές στα Άνω Λιόσια, στα σύνορα με τον Ασπρόπυργο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο «Αττικόν», όμως ο άτυχος άνδρας παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς παρέμενε ακινητοποιημένο για περισσότερη από μισή ώρα πριν από τα Άνω Λιόσια.

