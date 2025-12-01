Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε υψηλό η τιμή του χρυσού

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα, αφού τα μέλη του ΟΠΕΚ+ επιβεβαίωσαν το σχέδιο διατήρησης της παραγωγής σε σταθερά επίπεδα και καθώς το Caspian Pipeline Consortium σταμάτησε τις εξαγωγές μετά από μια μεγάλη επίθεση με drones, ενώ οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με τον εφοδιασμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent (Ιανουαρίου) διαπραγματεύονται στα 63,56 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,89%, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιανουαρίου) κινείται ανοδικά κατά 2,03%, στα 59,74 δολάρια.

Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν την Παρασκευή αρνητικά για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, το μεγαλύτερο σερί απωλειών από το 2023, καθώς οι προσδοκίες για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς επηρέασαν αρνητικά τις τιμές, σημειώνει το Reuters.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) και οι σύμμαχοί του συμφώνησαν αρχικά σε μια παύση στις αρχές Νοεμβρίου, επιβραδύνοντας την προσπάθεια ανάκτησης μεριδίου αγοράς εν μέσω φόβων για υπερπροσφορά.

Μετά από συνάντηση την Κυριακή, ο ΟΠΕΚ+ δήλωσε ότι «επιβεβαίωσε τη σημασία της υιοθέτησης μιας προσεκτικής προσέγγισης και της διατήρησης πλήρους ευελιξίας για τη συνέχιση της παύσης ή την αναστροφή των πρόσθετων εθελοντικών προσαρμογών της παραγωγής».

Eν τω μεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου ακολουθούν αντίστροφη πορεία με το πετρέλαιο τη Δευτέρα. Το ολλανδικό TTF, ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς για το φυσικό αέριο, σημειώνει πτώση 2,27, διαπραγματευόμενο τη Δευτέρα στα 28,16 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στον κλάδο των μετάλλων, ο χρυσός διαπραγματεύεται σε υψηλά 6 εβδομάδων, στα 4.250 δολάρια ανά ουγγιά με άνοδο 0,72%.

To ασήμι συνεχίζει το ράλι του, σημειώνοντας άνοδο 1,43% τη Δευτέρα, διαπραγματευόμενο στα 57,20 δολάρια ανά ουγγιά.

