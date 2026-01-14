Ανοίγει από αύριο το πρωί η Περιμετρική Πατρών – Βήμα πίσω από τους αγρότες ενόψει διαλόγου

14 Ιαν. 2026
Από αύριο το πρωί, Παρασκευή, αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία η Περιμετρική Οδός Πατρών, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν ένα βήμα πίσω στις κινητοποιήσεις τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των οχημάτων και να μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων από όλη τη χώρα αξιολόγησαν την πορεία των κινητοποιήσεων και τα επόμενα βήματα του αγώνα τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής τα τρακτέρ θα μετακινηθούν στην άκρη του δρόμου, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων και να ανοίξει εκ νέου η Περιμετρική, που τις τελευταίες ημέρες παρέμενε κλειστή, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Δεν αποχωρούν – Παραμένουν σε ετοιμότητα

Παρά την απόφαση για άνοιγμα του δρόμου, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν αποχωρούν πλήρως από τα σημεία κινητοποιήσεων. Αντιθέτως, θα παραμείνουν σε επιφυλακή και σε θέση αναμονής, μέχρι να συνεδριάσουν εκ νέου και να καθορίσουν τις τελικές τους κινήσεις, ανάλογα και με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση.

Όπως επισημαίνουν, η προσωρινή αποκλιμάκωση δεν σημαίνει εγκατάλειψη των αιτημάτων τους, αλλά αποτελεί κίνηση καλής θέλησης και προσπάθεια να δοθεί χρόνος για ουσιαστικό διάλογο και λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Ανάσα για την πόλη και την κυκλοφορία

Το άνοιγμα της Περιμετρικής αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα τόσο στους οδηγούς όσο και στις επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες επηρέαζε τη λειτουργία της πόλης και την πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ καλούν τους οδηγούς να δείχνουν προσοχή κατά τη διέλευση από τα σημεία όπου βρίσκονται σταθμευμένα τα τρακτέρ, καθώς οι αγρότες θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην περιοχή μέχρι νεότερης απόφασης.

