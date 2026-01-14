Αγρότες: «Ναι» σε διάλογο με την κυβέρνηση – Τι αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Η Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισε θετικά για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό

Αγρότες: «Ναι» σε διάλογο με την κυβέρνηση - Τι αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων
14 Ιαν. 2026 15:45
Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αποφάσισε να προσέλθει σε διάλογο με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίασή της την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσιμης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Οι αγρότες τόνισαν ότι ο διάλογος θα γίνει υπό συγκεκριμένους όρους, με έμφαση στην αναλογική και αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων των περιοχών και παραγωγικών κλάδων (αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι).

Σημειώνεται ωστόσο πως από την κυβέρνηση έχουν θέσει ως βασική προϋπόθεση οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί.

Στο τραπέζι πάντως είχαν τεθεί προτάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με βασικό σενάριο την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

