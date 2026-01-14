Τσιάρας μετά τη συνάντηση με τους αγρότες: Αναμένουμε τις αποφάσεις τους, η Πολιτεία δεν λειτουργεί με πείσματα

Δηλώσεις του Κώστα Τσιάρα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών στο Μποδοσάκειο Ίδρυμα. Στο επίκεντρο το ζήτημα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ και οι αποφάσεις των μπλόκων.

14 Ιαν. 2026 15:25
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους των αγροτών και κτηνοτρόφων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, στο Μποδοσάκειο Ίδρυμα.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, δηλώσεις έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σημειώνοντας ότι υπήρξε επικοινωνία με τους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα και ότι τέθηκαν εκ νέου οι προϋποθέσεις που έχουν διατυπωθεί από την πρώτη στιγμή. Όπως ανέφερε, πλέον η κυβέρνηση αναμένει την απάντηση των αγροτών.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι κανείς δεν πρόκειται να μείνει αδρανής, επισημαίνοντας παράλληλα πως η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί με λογικές εμμονών, εγωισμών ή πεισμάτων. Όπως τόνισε, στόχος είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα, προς όφελος της κοινωνίας συνολικά.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καβαδάς, καθώς και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι από 14 αγροτικά μπλόκα, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε το ζήτημα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, το οποίο επηρεάζει αγρότες που εκμισθώνουν αγροτεμάχια από τρίτους. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πλήρης τεκμηρίωση που πλέον απαιτείται, μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους, έχει οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς εκτός πληρωμών, κυρίως σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας, συχνά λόγω παλαιών κληρονομικών διαδικασιών.

Πριν από τη σύσκεψη, εκπρόσωποι των αγροτών ανέφεραν ότι το πρόβλημα αφορά περίπου 80.000 ΑΦΜ σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων περίπου 4.000 εντοπίζονται στον νομό Σερρών. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι αγρότες αναμένεται να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο και να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις.

