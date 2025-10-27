Ανοίγει ο δρόμος για 10.000 οικοδομικές άδειες: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τα Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για τα Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε τον μηχανισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανεκκίνηση της οικοδομικής δραστηριότητας και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ισορροπίας.

27 Οκτ. 2025 14:07
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε οριστική έγκριση στον μηχανισμό του Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου, χαρακτηρίζοντάς τον συνταγματικά θεμελιωμένο εργαλείο που επιτρέπει τη συνέχιση οικοδομικών αδειών που είχαν «παγώσει» μετά τις ακυρώσεις αποφάσεων του ΝΟΚ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, σηματοδοτώντας κομβική εξέλιξη για την αγορά ακινήτων και τις επενδύσεις.

Με τις υπογραφές του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά, το Προεδρικό Διάταγμα για την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ) θεσπίζει το πλαίσιο αντιστάθμισης των κινήτρων δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και επιτρέπει την ολοκλήρωση οικοδομικών αδειών που είχαν «παγώσει» λόγω δικαστικών εμπλοκών.

Το ΣτΕ έκρινε τον μηχανισμό νόμιμο και συνταγματικά συμβατό, αναγνωρίζοντας ότι εξασφαλίζει «την ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και οικονομικής δραστηριότητας» και συμβάλλει στην «προστασία της επενδυτικής εμπιστοσύνης της χώρας».

Σύμφωνα με την απόφαση, ο μηχανισμός:

επιτρέπει την επανέκδοση αδειών που είχαν προσβληθεί ή ακυρωθεί δικαστικά,

προβλέπει καταβολή τέλους υπέρ του δήμου για περιβαλλοντικές δράσεις,

αποκαθιστά τις περιπτώσεις καλόπιστων πολιτών που είχαν ξεκινήσει οικοδομικές εργασίες πριν από τις 11.12.2024,

ενισχύει τη χρηματοδοτική αξιοπιστία του Δημοσίου σε έργα ΤΑΑ και ΕΣΠΑ,

και εξασφαλίζει περιβαλλοντικό προέλεγχο πριν την επανέγκριση των οικοδομικών αδειών.

Ως «έναρξη εργασιών» αναγνωρίζονται όχι μόνο οι εκσκαφές ή οι σκυροδετήσεις, αλλά και η κατεδάφιση προϋφιστάμενων κτισμάτων ή οι δοκιμαστικές τομές αρχαιολογικών υπηρεσιών, εφόσον έγιναν έως τις 11 Δεκεμβρίου 2024.

Το ΣτΕ επισημαίνει ότι ο μηχανισμός του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, αποτρέποντας τη δημιουργία ημιτελών ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων που επιβαρύνουν την αισθητική και την ασφάλεια των πόλεων, ενώ στηρίζει την ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.
