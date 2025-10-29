Ανοιξιάτικο φθινόπωρο: Με λιακάδα και ζέστη το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου

Ήπιες καιρικές συνθήκες, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και αρκετή ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσουν τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, με το Σαββατοκύριακο να προσφέρεται για εξορμήσεις και εξωτερικές δραστηριότητες.

Ανοιξιάτικο φθινόπωρο: Με λιακάδα και ζέστη το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου
29 Οκτ. 2025 14:24
Pelop News

Το φθινόπωρο δείχνει το πιο ήπιο πρόσωπό του, με το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου να φέρνει ζεστές ημέρες, ήλιο και ασθενείς ανέμους. Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους, ο καιρός θα παραμείνει σταθερός, με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και ήπιες μεταβολές μέχρι τουλάχιστον τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Από αύριο Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, αναμένονται αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, πιο πυκνές στα βορειοδυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί λιακάδα. Την Παρασκευή, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στη Δυτική Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να αναμένονται αξιόλογες βροχές.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει «ήπιο καιρό έως τις αρχές Νοέμβρη», με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όπως σημειώνει, «μόνο μια σχετική δροσιά θα επικρατήσει νωρίς το πρωί στα εσωτερικά ηπειρωτικά και ψύχρα στα ορεινά, κάτι απολύτως φυσιολογικό για την εποχή».

Στο ίδιο κλίμα, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από «σταθερό φθινοπωρινό καιρό, χωρίς σημαντικά φαινόμενα», ενώ και η ΕΜΥ κάνει λόγο για άνεμους έως 5 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 30 στην Κρήτη.

Η φετινή 28η Οκτωβρίου, άλλωστε, έδωσε ήδη μια γεύση του φαινομένου, με τη Βόρεια Κρήτη να καταγράφει θερμοκρασίες κοντά στους 30°C, θυμίζοντας περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο.

Το ήπιο σκηνικό του καιρού αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τους ειδικούς να προβλέπουν σταδιακή αλλαγή και πτώση της θερμοκρασίας από τα μέσα Νοεμβρίου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
14:35 Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: «Έφυγε» από τη ζωή ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ