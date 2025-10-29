Ανοιξιάτικο φθινόπωρο: Με λιακάδα και ζέστη το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου

Το φθινόπωρο δείχνει το πιο ήπιο πρόσωπό του, με το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου να φέρνει ζεστές ημέρες, ήλιο και ασθενείς ανέμους. Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους, ο καιρός θα παραμείνει σταθερός, με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και ήπιες μεταβολές μέχρι τουλάχιστον τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Από αύριο Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, αναμένονται αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, πιο πυκνές στα βορειοδυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί λιακάδα. Την Παρασκευή, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στη Δυτική Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να αναμένονται αξιόλογες βροχές.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει «ήπιο καιρό έως τις αρχές Νοέμβρη», με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όπως σημειώνει, «μόνο μια σχετική δροσιά θα επικρατήσει νωρίς το πρωί στα εσωτερικά ηπειρωτικά και ψύχρα στα ορεινά, κάτι απολύτως φυσιολογικό για την εποχή».

Στο ίδιο κλίμα, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από «σταθερό φθινοπωρινό καιρό, χωρίς σημαντικά φαινόμενα», ενώ και η ΕΜΥ κάνει λόγο για άνεμους έως 5 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 30 στην Κρήτη.

Η φετινή 28η Οκτωβρίου, άλλωστε, έδωσε ήδη μια γεύση του φαινομένου, με τη Βόρεια Κρήτη να καταγράφει θερμοκρασίες κοντά στους 30°C, θυμίζοντας περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο.

Το ήπιο σκηνικό του καιρού αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τους ειδικούς να προβλέπουν σταδιακή αλλαγή και πτώση της θερμοκρασίας από τα μέσα Νοεμβρίου.

