Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός αύριο (15/11/2025), ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου

14 Νοέ. 2025 21:03
Pelop News

Και αύριο (15/11/2025) Σάββατο Άνοιξη θα θυμίζει με αρκετά διαστήματα με ήλιο και λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά – ημιορεινά της υπόλοιπης Μακεδονίας η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

