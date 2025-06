Ανοσοθεραπεία μειώνει κατά 40% τον κίνδυνο θανάτου από επιθετικό καρκίνο του πνεύμονα

Μία νέα διεθνής μελέτη, που φέρει και την υπογραφή ελληνικών κλινικών, παρουσιάστηκε πρόσφατα στο κορυφαίο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine. Η μελέτη αφορά τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, μια μορφή καρκίνου που ευθύνεται για περίπου το 20% των περιστατικών και σχετίζεται άμεσα με το κάπνισμα, έχοντας μέχρι σήμερα τη χειρότερη πρόγνωση ανάμεσα στους καρκίνους του πνεύμονα.

Ο Ιωάννης Μούντζιος, MD, MSc, PhD, Διευθυντής της Δ΄ Ογκολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν και πρώτος συγγραφέας της μελέτης, τόνισε πως η νέα ανοσοθεραπεία που δοκιμάστηκε φέρνει σημαντική ανατροπή στο τοπίο της θεραπείας. Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 80 κέντρα και 500 ασθενείς παγκοσμίως, έδειξε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 40% σε σύγκριση με την παραδοσιακή χημειοθεραπεία.

Ειδικότερα, η νέα ανοσοθεραπεία λειτουργεί με έναν καινοτόμο μηχανισμό, φέρνοντας τα καρκινικά κύτταρα σε επαφή με τα κύτταρα του ανοσοποιητικού, ώστε να ενεργοποιείται η καταστροφή των όγκων. Πρόκειται για μία εξέλιξη που έρχεται να βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση, η οποία μέχρι πρότινος ήταν περίπου 12-13 μήνες από τη διάγνωση, και μόλις 8 μήνες μετά από υποτροπή.

Παρά τις περιορισμένες πιθανότητες ίασης στον εκτεταμένο μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, η μελέτη κατέγραψε περιπτώσεις ασθενών με μακροχρόνια επιβίωση πέραν του ενός ή και δύο ετών, γεγονός που δίνει ελπίδα για μελλοντικές βελτιώσεις και πιθανή λειτουργική ίαση.

Επιπλέον, η θεραπεία συνδέεται με σημαντική βελτίωση στα συμπτώματα, όπως ο βήχας και η δύσπνοια, ενώ οι ασθενείς εμφανίζουν λιγότερες σοβαρές παρενέργειες και καλύτερη ποιότητα ζωής, σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία. Η χορήγηση γίνεται ενδοφλέβια, με ένα αυστηρό πρωτόκολλο που ξεκινά με τρεις δόσεις την πρώτη εβδομάδα και συνεχίζει ανά δύο εβδομάδες όσο διαρκεί το όφελος.

Η νέα θεραπεία δεν προκαλεί τις συνηθισμένες παρενέργειες της χημειοθεραπείας, όπως τριχόπτωση ή αιματολογικές διαταραχές, αλλά μπορεί να προκαλέσει σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών φλεγμονώδεις αντιδράσεις που απαιτούν παρακολούθηση.

Η ελληνική συμμετοχή στην έρευνα ξεχώρισε, με το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν να καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή ασθενών στην Ευρώπη και τη χώρα μας να είναι ανάμεσα στις πρώτες παγκοσμίως που εντάχθηκαν στη μελέτη. Στην τελική ανακοίνωση συμμετείχαν και άλλα ελληνικά κέντρα, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ογκολογίας διεθνώς.

Ο κ. Μούντζιος εκφράζει την προσωπική του ικανοποίηση και την τιμή που η προσπάθεια ενός Έλληνα επιστήμονα στην Ελλάδα αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά τις εγχώριες δυσκολίες. «Νιώθω ευλογημένος που συνεισφέρω στην ανακούφιση ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα σε όλο τον κόσμο», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

