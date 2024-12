Αντεπίθεση του Άσαντ στη Συρία: Στόχος να απομακρυνθούν οι αντάρτες από την Χάμα

Ο συριακός στρατός εξαπέλυσε αντεπίθεση για να απωθήσει τους αντάρτες που πλησίασαν στη Χάμα.

Ειδικότερα, οι αντάρτες κατέλαβαν στον βορρά το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ανακοίνωσε μη κυβερνητική οργάνωση.

Ο συνασπισμός ανταρτών, του οποίου ηγείται η ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), έφτασε προ των πυλών της Χάμα, που είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας και όπου ο στρατός του Μπασάρ αλ Άσαντ έστειλε ενισχύσεις.

«Οι δυνάμεις του καθεστώτος εξαπέλυσαν μετά τα μεσάνυχτα αντεπίθεση» με υποστήριξη από αέρος και μπόρεσαν να απωθήσουν τους μαχητές του συνασπισμού ανταρτών, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας Sana μετέδωσε σήμερα ότι ο στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του κατά “των τρομοκρατικών οργανώσεων” στην επαρχία της Χάμα.

Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι «οι μονάδες του στρατού διεξάγουν σφοδρές συγκρούσεις» με τους αντάρτες βορειοανατολικά και βορειοδυτικά της πόλης.

🔻 Large reinforcements for the Syrian Arab Army arrive at the fronts of Hama and its countryside.#Syria pic.twitter.com/dUzVHZy6Fz

— Report Syrian (@reportsyrian) December 4, 2024