Φονικές πλημμύρες στο Τέξας: Αγνοούνται 20 κοριτσάκια που χάθηκαν από κατασκήνωση

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των ξαφνικών πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στην κομητεία Κερ του Τέξας, μεταξύ τους και ένα εννιάχρονο κοριτσάκι που διέμενε σε κατασκήνωση της περιοχής.

Οι γονείς της μικρούλας Ρενέ Σμαϊστράλα επιβεβαίωσαν ότι έχασε τη ζωή της, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη τουλάχιστον 20 ακόμη κοριτσιών τα οποία βρίσκονταν στην ίδια κατασκήνωση και παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν ολοσχερώς τη χριστιανική κατασκήνωση κοριτσιών Camp Mystic που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε, και φιλοξενούσε πάνω από 700 παιδιά. Όπως έχει γίνει γνωστό, η στάθμη του συγκεκριμένου ποταμού ανέβηκε σχεδόν 8 μέτρα μέσα σε λιγότερη από μία ώρα, κατά την οποία έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής – το ένα τρίτο της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης στη συγκεκριμένη κομητεία.

Texas river flood kills 24 with dozens more swept away from girls’ summer camp as faces of missing emerge https://t.co/8l4sD9E42g

— Daily Mail (@DailyMail) July 5, 2025