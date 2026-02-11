Ανθεκτικότητα και θετικό πρόσημο για το Ελληνικό χρηματιστήριο

Ανθεκτικότητα επέδειξε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, βγάζοντας άμυνες μετά τις αρχικές πιέσεις που δέχθηκε στον απόηχο της χθεσινοβραδινής στάσης αναμονής του MSCI, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση με οριακή άνοδο. Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής οίκος κράτησε αμετάβλητη τη σύνθεση του βασικού δείκτη για τις ελληνικές μετοχές, MSCI Greece Standard. Σύμφωνα με αναλυτές, η συγκεκριμένη απόφαση οφείλεται στο γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη μέχρι τα τέλη Μαρτίου η διαβούλευση για πιθανή επιστροφή της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (11/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,37 μονάδες ή +0,02% και έκλεισε στις 2.345,71 μονάδες. Σε περίπου 31 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.319,30 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.350,09 μονάδες. Πρόκειται για τη δεύτερη σερί άνοδο του ΓΔ, που επανήλθε στην περιοχή των 2.350 μονάδων και μείωσε την απόσταση από τα πρόσφατα ρεκόρ των 2.400+ μονάδων. Η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2026 ανέρχεται σε +10,6%.

Οι τράπεζες ηγήθηκαν των σημερινών απωλειών, με την Alpha Bank να δέχεται ισχυρές πιέσεις, ενώ ο κλάδος της βιομηχανίας λειτούργησε ως «αντίβαρο» με τα κέρδη του. Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψαν εκρηκτική άνοδο, κλείνοντας αμφότερες σε νέα ιστορικά ρεκόρ, πάνω από τα 53 ευρώ και τα 36 ευρώ, αντίστοιχα.

Στάση αναμονής από τον MSCI

Χωρίς αλλαγές για τον βασικό δείκτη των ελληνικών μετοχών ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών του MSCI. Αυτό σημαίνει ότι ο MSCI Greece Standard Index συνεχίζει να απαρτίζεται τις εξής 8 μετοχές: Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Jumbo. Αμετάβλητη παραμένει επίσης η σύνθεση του MSCI Greece Small Cap.

Οι όποιες τεχνικές προσαρμογές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, με ημερομηνία εφαρμογής τη Δευτέρα 2 Μαρτίου. Η επόμενη προγραμματισμένη αναδιάρθρωση για τους δείκτες του MSCI είναι προγραμματισμένη για τις 12 Μαΐου. Η προσοχή στρέφεται στην τελική απόφαση του παρόχου δεικτών (index provider) για την αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, που θα ανακοινωθεί έως τις 31 Μαρτίου, με ορίζοντα υλοποίησης τον ερχόμενο Αύγουστο.

