Αντιδράσεις για εκκλησία στην Αμμόχωστο που έχει μετατραπεί σε club
09 Οκτ. 2025 12:22
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και δείχνει εκκλησία που μετατράπηκε σε καφέ-μπαρ στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Ο λόγος για την αρχαία εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή που έχει μετατραπεί σε καφέ-μπαρ.

Με τον τίτλο «shock και δέος» χρήστης του tik tok ανέβασε βίντεο περνώντας έξω από τον ιερό ναό και δείχνει τα τραπέζια και τα σκαμπό όπου έρχονται οι πελάτες για να απολαύσουν το ποτό τους με την ανάλογή μουσική. Όπως ανέφεραν κυπριακά μέσα ενημέρωσης, η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή ανήκει στους παλαιότερους ναούς της Αμμοχώστου.

Η Κύπρος έχει επανειλημμένα καταγγείλει τις πρακτικές της Τουρκίας

Η κυβέρνηση της Κύπρου μέσω του υπουργείου Εξωτερικών έχει επανειλημμένα καταγγείλει τις πρακτικές αυτές της Τουρκίας ισχυριζόμενη ότι αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των Συμβάσεων της Χάγης και της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ωστόσο, οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά και η UNESCO έχει επίσης εκφράσει ανησυχία για την κατάσταση στα κατεχόμενα, αλλά τα φαινόμενα αυτά συνεχίζονται με αποτέλεσμα πολλοί ναοί ή άλλοι θησαυροί της πολιτιστικής κληρονομιάς να ρημάζουν ή να χρησιμοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο που προσβάλλεται η ιστορική και θρησκευτική τους σημασία.

 
