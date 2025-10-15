Αντιδράσεις στα Καλάβρυτα: Μαζεύουν υπογραφές για το Νοσοκομείο

Μαζική και οργανωμένη αντίδραση πολιτών του Δήμου Καλαβρύτων σχετικά με την επιχειρούμενη υποβάθμιση του Νοσοκομείου Καλαβρύτων λόγω των αλλαγών που προγραμματίζονται από το υπουργείο Υγείας σχετικά με αλληλένδετα νοσοκομεία.

Με πρωτοβουλία ενεργών πολιτών, έχει δημιουργηθεί σύνδεσμος στο διαδίκτυο (secure.avaaz.org/page), και απευθύνει κάλεσμα σε όλους να καταθέσουν ηλεκτρονική υπογραφή που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου ζητώντας να μην προχωρήσει η υποβάθμιση του νοσοκομείου Καλαβρύτων

«Η επιχειρούμενη συγχώνευση του Νοσοκομείου Καλαβρύτων με το Νοσοκομείο Αιγίου θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση των υπηρεσιών υγείας του Δήμου μας και θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση και στο τέλος δίνεται η δυνατότητα υπογραφής. Η πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία τη Δευτέρα και σε περίπου 24ωρες είχαν συγκεντρωθεί περισσότερες από 200 υπόγραφες, δείγμα της απήχησης.

Η «Π» μίλησε με την άτυπο εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας, την Αναστασία Στεφανόπουλου, η οποία έχει μεγαλώσει στη Δάφνη Καλαβρύτων και γνωρίζει σε τι κατάσταση είναι η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη.

Η Αθανασία Στεφανόπουλου τόνισε: «Εχω μεγαλώσει στη Δάφνη και γνωρίζω καλά τα προβλήματα στην υγειονομική περίθαλψη. Τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει τα Κέντρα Υγείας Παΐων, Αροανίας, και υπολειτουργεί το Κέντρο Υγείας Κλειτορίας. Αν υποβαθμιστεί και το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα για τους κατοίκους και θα πρέπει οι σκέψεις υποβάθμισης να σταματήσουν. Αν ένα παιδί στην Κλειτορία αρρωστήσει, τότε η πλησιέστερη μονάδα είναι στο Νοσοκομείο Τριπλής που χρειάζεται περίπου 45 λεπτά. Αυτά τα λεπτά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αποδεδειχθούν μοιραία, χωρίς να σχολιάζουμε το θέμα της επικινδυνότητα του δρόμου για τους γονείς που εκτελούν χρέη οδηγού ασθενοφόρου».

