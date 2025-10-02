Αντιδράσεις στη Βουλή για την ισραηλινή επίθεση στον ανθρωπιστικό στολίσκο προς Γάζα

Παρεμβάσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για την επίθεση στον ανθρωπιστικό στολίσκο προς Γάζα

 

Αντιδράσεις στη Βουλή για την ισραηλινή επίθεση στον ανθρωπιστικό στολίσκο προς Γάζα
02 Οκτ. 2025 11:22
Pelop News

Με παρεμβάσεις και καταγγελίες ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις φρεγάτες Belharra, καθώς ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ παρέμβηκαν για το περιστατικό της επίθεσης στον ανθρωπιστικό στολίσκο που μετέφερε βοήθεια στη Γάζα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, χαρακτήρισε την επίθεση «πειρατική» και κατηγόρησε το Ισραήλ για κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης στη Γάζα, που οδηγεί σε ανθρωπιστική τραγωδία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν από φοιτητικούς συλλόγους και συνδικάτα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας την ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης να διασφαλίσει την προστασία του στολίσκου και των πληρωμάτων του. Ζήτησε επίσης την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων και την ασφαλή παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Χρήστου Γιαννούλη τόνισε τη συμμετοχή της βουλευτού Πέτης Πέρκα στον στολίσκο και κατήγγειλε την επίθεση ως «ανθρωπιστική καταστροφή». Ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε να ξεπεραστεί η πολιτική των «ίσων αποστάσεων» και να υπερισχύσουν οι αξίες της ανθρωπιάς, καταδικάζοντας την αναχαίτιση πολιτών που προσπαθούν να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά στη Γάζα.
