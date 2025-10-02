Βουλή: Στην Ολομέλεια η ψήφιση για τις φρεγάτες Belharra

Τι προβλέπουν οι συμβάσεις

02 Οκτ. 2025 11:04
Pelop News

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορά την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας» για τις φρεγάτες τύπου «FDI HN». Οι τοποθετήσεις αναμένονται από πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης.

Το νομοσχέδιο εισήχθη από την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών με τη θετική ψήφο της ΝΔ, ενώ ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταψήφισαν. Άλλα κόμματα, όπως ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, επιφυλάχθηκαν να εκφράσουν την τελική τους θέση κατά τη σημερινή συζήτηση.

Οι συμβάσεις προβλέπουν:

  • Αγορά μιας τέταρτης φρεγάτας Belharra Standard 2++
  • Αναβάθμιση των τριών υφιστάμενων φρεγατών από Standard 2 σε Standard 2++
  • Συνεχή υποστήριξη των φρεγατών
  • Αύξηση της συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας κατά 25% στα προγράμματα αυτά

 

 
