Αντίδραση της Άγκυρας για τους Patriot στην Κάρπαθο – «Επιπόλαιες και άκαιρες δηλώσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών»

Με αιχμηρή ανακοίνωση αντέδρασε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με τη μεταφορά συστοιχίας πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, επαναφέροντας τη γνωστή θέση της Άγκυρας περί «αποστρατιωτικοποίησης» των νησιών του Αιγαίου και κατηγορώντας ορισμένους κύκλους ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα.

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις που –κατά την Άγκυρα– έρχονται σε αντίθεση με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι «επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες».

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά επαναλαμβάνει τη θέση της ότι το νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων είναι σαφές, υποστηρίζοντας ότι αυτά τέθηκαν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως –όπως σημειώνεται– «ορισμένοι κύκλοι», αξιοποιώντας τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, επιχειρούν να επηρεάσουν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, τις οποίες χαρακτηρίζει σχέσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ, προσπαθώντας να δημιουργήσουν «νέα τετελεσμένα».

Η Άγκυρα υποστηρίζει επίσης ότι οποιαδήποτε ενέργεια που –κατά την άποψή της– παραβιάζει το διεθνές δίκαιο είναι άκυρη, ενώ στρέφει ταυτόχρονα τα πυρά της και προς όσους, όπως αναφέρει, κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στο Κυπριακό, με το τουρκικό ΥΠΕΞ να υποστηρίζει ότι οι Τουρκοκύπριοι και η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», με τη στήριξη της Τουρκίας, μπορούν –όπως σημειώνεται– να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους χωρίς να εξαρτώνται από τρίτους.

Καταλήγοντας, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις στην περιοχή αναδεικνύουν, κατά την άποψή του, την ανάγκη ειλικρινούς δέσμευσης για ειρήνη και σταθερότητα. Παράλληλα, καλεί –όπως αναφέρει– όσους διατυπώνουν «αβάσιμους ισχυρισμούς» και διαδίδουν παραπληροφόρηση για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους να επιδείξουν «κοινή λογική», τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων.

