Αντιπαράθεση για τον Παναχαϊκό Σύλλογο Αγροτών – Τα επιχειρήματα και ο αντίλογος

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση αγροτών σχετικά με την αποκάλυψη της «Πελοποννήσου» για τη «γέννηση» ενός νέου αγροτικού Συλλόγου, του «Παναχαϊκού» με τη μια πλευρά να υποστηρίζει ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση επειδή ο Αγροκτηνοτροφικός Συλλόγου Ερύμανθου κινείται με κομματικά κριτήρια και την άλλη να διαφωνεί.

Μετά την τοποθέτηση από την επίσημη σελίδα του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου, ο οποίος ανέφερε ότι είναι άδικο ο Σύλλογος να χαρακτηρίζεται ως κομματικός, προτάσσοντας ότι υπήρχε εκπροσώπηση από Αγρότες και Κτηνοτρόφους, το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ερυμάνθου, Δημήτρης Στέργιος, μέσω της «Π» μίλησε για αποφάσεις που λαμβάνονταν συλλογικά.

Ο Δ. Στέργιος τόνισε: «Ως μέλος του ΔΣ του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου Αχαΐας, με καθημερινή ημερήσια παρουσία στο μπλόκο του αγώνα της περιμετρικής Εγλυκάδας επί 50 μέρες, και για αποκατάσταση της αλήθειας, αισθάνομαι την ανάγκη και υποχρέωση να τοποθετηθώ δημόσια, για κάποιες αιχμές που προσπαθούν να δημιουργήσουν λανθασμένες και ψευδείς εντυπώσεις, κάποια ελάχιστα άτομα, που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συγκέντρωση (στο κέντρο Νταβλούρος). Καταρχάς, δεν γνωρίζω ενεργό μέλος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου να συμμετέχει σε κινήσεις διάσπασης του συλλόγου. Αυτό έχει, κατά τη γνώμη μου, άμεση σχέση με την άμεση δημοκρατία που εφαρμόσαμε από την πρώτη μέρα των μπλόκων του αγώνα, με αποφάσεις σχεδόν κάθε βράδυ από ΓΣ των μελών μας για τα πάντα, και το ΔΣ εκτελούσε αυτές. Να τονίσω εδώ ότι ποτέ, μα ποτέ όμως, τα συγκεκριμένα άτομα της συγκεκριμένης συγκέντρωσης δεν εξέφρασαν αντίθετη άποψη μέχρι και το τέλος των κινητοποιήσεων. Εις δε εξ αυτών υπήρξε και μέλος της συντονιστικής επιτροπής που υλοποιούσε μαζί μας τις όποιες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, χωρίς ποτέ να εκφράσει διαφωνία».

Ο ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Οπως αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα η «Π», παραγωγοί από τη Δυτική Αχαΐα, τον Ερύμανθο, τα Καλάβρυτα, το Αίγιο και την Πάτρα συγκεντρώθηκαν στην Πάτρα στην κοσμική ταβέρνα «Νταβλούρος» και αντάλλαξαν απόψεις, κατέγραψαν τη δυσαρέσκειά τους για την έκβαση των τελευταίων αγροτικών κινητοποιήσεων και συμφώνησαν στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου, αυτόνομου συνδικαλιστικού σχήματος με την επωνυμία Παναχαϊκός Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος. Η απόφαση για τη σύσταση του νέου συλλόγου έρχεται ως συνέχεια μιας περιόδου έντονων αναταράξεων στον αγροτικό χώρο της Αχαΐας. Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις, που κορυφώθηκαν με μπλόκα και δράσεις στην ευρύτερη περιοχή, άφησαν πίσω τους πικρία και αίσθημα ματαίωσης σε σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων. Κεντρικό σημείο τριβής αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο έληξε ο αγώνας, με αγρότες να καταγγέλλουν ότι ελήφθησαν κρίσιμες αποφάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της βάσης και χωρίς να προηγηθούν γενικές συνελεύσεις, κάτι ωστόσο που διαψεύδεται από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ερυμάνθου.

