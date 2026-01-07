Αντίστροφη μέτρηση για χειμερινές εκπτώσεις: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα

Η αντίστροφη μέτρηση για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2026 έχει ξεκινήσει, με την επίσημη έναρξη να ορίζεται για τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026. Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας στους καταναλωτές αρκετό χρόνο για αγορές σε μειωμένες τιμές σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρονικά και άλλα είδη.

Ήδη αρκετά καταστήματα έχουν ξεκινήσει να προβάλλουν προσφορές προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες πριν από την επίσημη έναρξη. Η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική, ωστόσο όσα επιλέξουν να συμμετάσχουν υποχρεούνται να αναγράφουν ευκρινώς την αρχική και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων, αποφεύγοντας παραπλανητικές ανακοινώσεις ή ψευδείς προσφορές.

Οι καταναλωτές προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία προβλέπει δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, καθώς και προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Σε περίπτωση παραπλανητικών αναγραφών τιμών ή ποσοστών έκπτωσης, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα.

Ποιες Κυριακές θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά δύο Κυριακές, συγκεκριμένα:

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 (πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων)

(πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων) Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 (δεύτερη Κυριακή των εκπτώσεων)

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για αυτές τις Κυριακές είναι από τις 11:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ., αν και η τελική απόφαση εξαρτάται από κάθε κατάστημα ή εμπορική περιοχή.

