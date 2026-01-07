Αντίστροφη μέτρηση για χειμερινές εκπτώσεις: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα

Προαιρετική συμμετοχή καταστημάτων, αυστηροί κανόνες για τιμές και προσφορές

Αντίστροφη μέτρηση για χειμερινές εκπτώσεις: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα
07 Ιαν. 2026 8:25
Pelop News

Η αντίστροφη μέτρηση για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2026 έχει ξεκινήσει, με την επίσημη έναρξη να ορίζεται για τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026. Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας στους καταναλωτές αρκετό χρόνο για αγορές σε μειωμένες τιμές σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρονικά και άλλα είδη.

Ήδη αρκετά καταστήματα έχουν ξεκινήσει να προβάλλουν προσφορές προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες πριν από την επίσημη έναρξη. Η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική, ωστόσο όσα επιλέξουν να συμμετάσχουν υποχρεούνται να αναγράφουν ευκρινώς την αρχική και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων, αποφεύγοντας παραπλανητικές ανακοινώσεις ή ψευδείς προσφορές.

Οι καταναλωτές προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία προβλέπει δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, καθώς και προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Σε περίπτωση παραπλανητικών αναγραφών τιμών ή ποσοστών έκπτωσης, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα.

Ποιες Κυριακές θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά δύο Κυριακές, συγκεκριμένα:

  • Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 (πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων)
  • Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 (δεύτερη Κυριακή των εκπτώσεων)

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για αυτές τις Κυριακές είναι από τις 11:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ., αν και η τελική απόφαση εξαρτάται από κάθε κατάστημα ή εμπορική περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:16 Η Νένα Χρονοπούλου για τη μεγάλη απώλεια κιλών και το λίφτινγκ
9:10 Μιχαηλίδου: Δημογραφικό και στέγη στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής για το 2026
9:05 Πάτρα: «Εσβησε» ο Χρήστος Ευθυμιάτος, έξι μήνες μετά τον αδελφό του
8:57 Φοίβος Παπαδάκης: Το πρώτο μήνυμα μετά την απώλεια του πατέρα του Γιώργου Παπαδάκη
8:53 Αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα: 7ήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα
8:50 Lego: Λανσάρει τα Smart Bricks, πρώτη εφαρμογή σε Star Wars σετ τον Μάρτιο
8:47 Λατινοπούλου για κόμμα Καρυστιανού: Περιμένω να δω το μαλλιοτράβηγμά της με Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και Βελόπουλο
8:42 Κυπριακή Προεδρία ΕΕ: Συνάντηση Χριστοδουλίδη με Ζελένσκι, Φον ντερ Λάιεν και Κόστα
8:40 Πάτρα: Το Σάββατο «Ερευνα στη θεατρική πράξη, από τη συγγραφή στη σκηνή»
8:33 Αίγιο – Θεοφάνεια: 37 μικροί και μεγάλοι «βούτηξαν» για τον Σταυρό ΦΩΤΟ
8:33 Φάμελλος: Ζήτησε εξηγήσεις από Φαραντούρη για Καρυστιανού
8:25 Αντίστροφη μέτρηση για χειμερινές εκπτώσεις: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα
8:18 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
8:16 Σέρρες: Το μήνυμα που προηγήθηκε της φονικής συμπλοκής – Στον ανακριτή ο 16χρονος κατηγορούμενος
8:08 Πότε αποκλείουν Ιόνια οδό και παρακαμπτήριες για 48 ώρες οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας
8:06 Μισθοί 2026: Τι αυξήσεις θα δουν στην τσέπη τους δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι
7:57 Χρυσός: Διατηρεί την ανοδική πορεία κοντά στα ιστορικά ρεκόρ, ισχυρά κέρδη και για το ασήμι
7:55 Αποκλεισμός και άνοιγμα των διοδίων της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου από αγρότες
7:48 Τραμπ για Βενεζουέλα: «Θα παραδώσει» έως 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ – Επταήμερο πένθος για τα θύματα
7:40 Ο καιρός σήμερα 7/01, «συναγερμός» για Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ηπειρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ