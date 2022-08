Αντζελίνα Τζολί: Ως βοηθοί σκηνοθέτη στη νέα της ταινία οι γιοι της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ταινία της Αντζελίνα Τζολί με τίτλο «Without Blood».

Στους συντελεστές του φιλμ εντάχθηκαν και άλλα μέλη από την οικογένεια της σταρ, αφού η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να προσλάβει τους γιους της, Μάνοξ Τσίβαν και Παξ Τιεν.

Απ’ ό,τι φαίνεται η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βάζει σιγά σιγά τα παιδιά της στον κόσμο του κινηματογράφου και μάλιστα από ένα ιδιαίτερο πόστο. Ο 21χρονος Μάντοξ και ο 18χρονος Παξ δεν θα έχουν συμμετοχή ως ηθοποιοί αλλά θα αναλάβουν χρέη βοηθού σκηνοθέτη.

Μιλώντας στο People, η Τζολί είπε για τη συνεργασία της με τους γιους της: «Δουλεύουμε καλά μαζί. Όταν ένα κινηματογραφικό συνεργείο είναι στα καλύτερά του, αισθάνεσαι σαν μια μεγάλη οικογένεια, οπότε νιώθουν φυσιολογικά», ενώ για τον Παξ συγκεκριμένα τόνισε ότι: «Αυτός ειδικά εργάζεται πολύ σκληρά».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζολί συνεργάζεται με τα παιδιά της. Το 2017, ο Παξ είχε δουλέψει και πάλι μαζί με τη μητέρα του για το δράμα «First They Killed My Father». Ήταν στο τμήμα φωτογραφίας και τραβούσε στιγμιότυπα από σκηνές. Και ο Μάντοξ εργάστηκε επίσης στην ταινία, καθώς και στο «By The Sea» του 2015.

Angelina Jolie Shares First Look at New Film 'Without Blood,' Talks Working with Sons Pax & Maddox https://t.co/hQgX1fDCz3 — People (@people) August 17, 2022

Η ταινία

Βασισμένη στο best-seller μυθιστόρημα του Ιταλού συγγραφέα, Αλεσάντρο Μπαρίκο «Senza sangue» (Χωρίς Αίμα) του 2002, η νέα ταινία γυρίζεται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία με πρωταγωνιστές τους: Σάλμα Χάγιεκ και Ντεμιάν Μπισίρ.

Σύμφωνα με το Variety, το φιλμ διαδραματίζεται στον απόηχο μιας άγνωστης σύγκρουσης, σε μία αγροικία στην ιταλική ύπαιθρο και εξερευνά καθολικές αλήθειες για τον πόλεμο, το τραύμα, τη μνήμη και την επούλωση.

Το κινηματογραφικό έργο αποτελεί την πρώτη συνεργασία των Τζολί και Χάγιεκ, από τότε που συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία της Marvel «Eternals».

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ στην Ιταλία, για να μεταφέρω αυτό το πολύ ιδιαίτερο υλικό στον κινηματογράφο και που μου εμπιστεύτηκε ο Αλεσάντρο Μπαρίκο τη διασκευή του βιβλίου του — με τη μοναδική του ποίηση και το συναίσθημα, τον τρόπο που βλέπει τον πόλεμο και τις ερωτήσεις που θέτει, για αυτό που αναζητούμε μετά από τραύμα ή απώλεια ή αδικία» δήλωσε η Τζολί, για το πέμπτο σκηνοθετικό της εγχείρημα.

Στις 22 Ιουνίου η Αντζελίνα Τζολί και η Σάλμα Χάγιεκ εντοπίστηκαν κοντά στο Κολοσσαίο στη Ρώμη, με αφορμή την ταινία.

Δείτε το σχετικό βίντεο