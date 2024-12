Αντζελίνα Τζολί: Τα παιδιά μου είδαν τον πόνο μου στα γυρίσματα της ταινίας «Maria»

Η Αντζελίνα Τζολί σε δηλώσεις που έκανε για την ταινία «Maria», ανέφερε ότι μέσα από τον ρόλο της, όπου υποδύεται τη Μαρία Κάλλας, διδάχτηκε έναν νέο τρόπο ειλικρίνειας απέναντι στα παιδιά της.

Η διάσημη ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο BBC, αποκάλυψε ότι οι δύο μεγαλύτεροι γιοι της, Μάντοξ και Παξ, που εργάστηκαν ως βοηθοί παραγωγής στα γυρίσματα, είδαν τη μητέρα τους να εκφράζει τον πόνο της με έναν τρόπο που δεν είχαν ξαναδεί.

