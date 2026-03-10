Αόρατη αλλά επίμονη: Η ημικρανία παραμένει χωρίς διάγνωση για πολλές Ελληνίδες

Μια νέα ευρωπαϊκή έρευνα φωτίζει ένα πρόβλημα που για πολλές γυναίκες παραμένει αόρατο για χρόνια.

10 Μαρ. 2026 18:30
Σχεδόν μία στις δύο γυναίκες στην Ελλάδα που ζουν με ημικρανία δεν γνωρίζει ότι αυτό που βιώνει έχει όνομα και διάγνωση. Το συμπέρασμα αυτό αναδεικνύεται μέσα από τα ευρήματα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ημικρανία και τις Κεφαλαλγίες, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια νευρολογική πάθηση που παραμένει συχνά υποδιαγνωσμένη και υποτιμημένη, ιδιαίτερα όταν συνδέεται με ορμονικές μεταβολές.

Η έρευνα «Migraine in Women – The Invisible Hormonal Pattern», που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι ορμονικές διακυμάνσεις επηρεάζουν την εμπειρία της ημικρανίας στις γυναίκες. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ημικρανία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένας απλός πονοκέφαλος ή ως μια ενοχλητική αλλά συνηθισμένη ενόχληση. Πρόκειται για σοβαρή νευρολογική νόσο, με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα, στην εργασία, στην ψυχική επιβάρυνση και στη συνολική ποιότητα ζωής.

Η εικόνα αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η EMHA έχει επισημάνει και σε παλαιότερες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις της ότι η ημικρανία παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατη, παρότι είναι μία από τις συχνότερες νευρολογικές παθήσεις και επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες. Σύμφωνα με σχετικό policy paper της συμμαχίας, η ημικρανία είναι περίπου τρεις φορές συχνότερη στις γυναίκες, ενώ η έλλειψη έγκαιρης διάγνωσης και σωστής θεραπείας συνδέεται με στίγμα, ελλιπή ενημέρωση και εμπόδια πρόσβασης στη φροντίδα.

Στην περίπτωση των γυναικών, οι ορμονικές μεταβολές φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Περίοδοι όπως ο εμμηνορρυσιακός κύκλος, η εγκυμοσύνη, η λοχεία και η εμμηνόπαυση μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συχνότητα και την ένταση των κρίσεων, κάτι που συχνά δεν αναγνωρίζεται έγκαιρα ούτε από τις ίδιες τις ασθενείς ούτε από το σύστημα φροντίδας. Το αποτέλεσμα είναι πολλές γυναίκες να αυτοθεραπεύονται ή να καθυστερούν για χρόνια να φτάσουν σε σωστή διάγνωση.

Η συζήτηση που ανοίγει η νέα έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή του προβλήματος. Αγγίζει και το ευρύτερο ζήτημα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές υγείας, με τους φορείς να ζητούν πιο στοχευμένη προσέγγιση στη διάγνωση, στη θεραπεία και στην ενημέρωση. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αναγνωριστεί η ημικρανία ως σοβαρή πάθηση, αλλά και να σταματήσει να περνά απαρατήρητη στις γυναίκες που ζουν με αυτήν.

