Απαγορεύεται στους οδηγούς να πίνουν καφέ και να φοράνε φουσκωτά μπουφάν!!!

Σηκώνουν πολλή κουβέντα μερικές από τις νέες ρυθμίσεις του ΚΟΚ για τους οδηγούς…

19 Οκτ. 2025 13:29
Pelop News

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι πολύ αυστηρός. Και εμπεριέχει ρυθμίσεις που θα προκαλέσουν πολλή κουβέντα…

Σύμφωνα με αυτές, απαγορεύεται η κατανάλωση ροφημάτων, όπως καφές ή τσάι ή πορτοκαλάδα, την ώρα που κάποιος οδηγεί. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η απόσπαση προσοχής, ακόμη και για λίγα δευτερόλεπτα, μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Επίσης: τα χοντρά μπουφάν θεωρούνται επικίνδυνα για τον οδηγό , καθώς περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων και μειώνουν την αντίδραση του οδηγού. Οι οδηγοί καλούνται να φορούν ελαφρά, άνετα ρούχα για μεγαλύτερη ευκινησία.

Επιπλέον, οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποθηκεύουν σωστά τις σακούλες με ψώνια στο πορτμπαγκάζ και να αποφεύγουν την τοποθέτηση αντικειμένων που περιορίζουν το οπτικό πεδίο, όπως κινητά τηλέφωνα στη βάση, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιούνται.

 
