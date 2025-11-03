Απάντηση στις αγωνίες του σπιράλ για τη Δημοτική Περιουσία

Ο κ. Δούρος και συνολικά η παράταξη του σπιράλ θεωρούν, επειδή δεν απαντάμε σε όλα τα λιβελογραφήματα τους, γιατί τις περισσότερες φορές έτσι και αλλιώς είναι ανάξια σχολιασμού, ότι μπορούν να υποβιβάσουν την πολιτική αντιπαράθεση και τη νοημοσύνη μας.

Το ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκαν προσφάτως είναι η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και συγκεκριμένα η μίσθωση του καταστήματος της Αγοράς Αργυρή και το Κληροδότημα Κόλλα.

Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα του κ. Δούρου και της παράταξης του είναι οι αποστομωτικές απαντήσεις που έχουν λάβει από τον Δήμαρχο σε ερωτήσεις τους για την δημοτική περιουσία.

Διότι ο Δήμαρχος τους έχει παρουσιάσει μια λίστα με τα δημοτικά ακίνητα που παραλάβαμε, σε άθλια κατάσταση, από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, είτε λόγω εγκατάλειψης (την περίοδο των μεγάλων χρηματοδοτήσεων του Δήμου) είτε λόγω της απαράδεκτης χρήσης τους από τους επενδυτές, στο όνομα των οποίων οι κύριοι του σπιράλ πίνουν νερό, καθώς και μια άλλη λίστα με τα ακίνητα που έχουν επισκευασθεί από τη σημερινή δημοτική αρχή και έχουν παραδοθεί ξανά στους Πατρινούς.

Ας απαντήσουμε λοιπόν και για τα δυο παραδείγματα που θέτει στο κείμενο του ο κ. Δούρος.

Για το κατάστημα στην αγορά Αργύρη, το οποίο ανέκαθεν λειτουργούσε ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Δημοτική Επιτροπή όπου συζητήθηκε 3 φορές για προσθήκη χρήσεων και αναπροσαρμογή του μισθώματος αναφέρεται ότι «θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι αναψυκτήριο εστιατόριο». Οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες και μάλιστα η μια με την ψήφο του κ. Δούρου που αντικαθιστούσε τον κ. Ψωμά (ψιλά γράμματα για το σπιράλ που κινείται στην λογική του Γκαίμπελς, όσο μεγαλύτερο το ψέμα και όσο περισσότερο επαναλαμβάνεται τόσο πιο πιστευτό γίνεται). Το ίδιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μήπως στο σπιράλ γνωρίζουν κανέναν από τους παλαιότερους μισθωτές που μάλιστα άφησαν και χρέη; Επίσης να ενημερώσουμε τον κ. Δούρο ότι ομόφωνα αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο απαλλαγή του τωρινού μισθωτή από την υποχρέωση καταβολής δύο μηνιαίων μισθωμάτων, ένας εκ των λόγων για αυτή την απόφαση ήταν η μη αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού από εκδήλωση που έγινε από το σπιράλ τον Μάρτη και το τζάμι αντικαταστάθηκε τον Αύγουστο μετά από επανειλημμένες ενοχλήσεις προς τον επικεφαλής της παράταξης κ. Ψωμά . Δεν είχαμε σκοπό να εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε θέμα αυτή την καθυστέρηση αλλά επειδή είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι με την δημοτική περιούσια το αναφέρουμε. Ίσως να μην βρήκαν καμία χορηγία νωρίτερα για το σωματείο τους, συγνώμη για την παράταξη τους ήθελα να πω. Για το Κληροδότημα των Αδελφών Κόλλα όπως αναφέρει και ο κ Δούρος το ακίνητο μισθώθηκε τον Δεκέμβριο 2020 για 12 έτη, με σκοπό τη δημιουργία διαγνωστικού κέντρου. Ο μισθωτής ανέλαβε την υποχρέωση ανακαίνισης. Να υπενθυμίσουμε στον κ. Δούρο, γιατί ξεχνάει όπως φαίνεται, ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απαντήθηκε ερώτημα άλλης παράταξης, ότι ο μισθωτής δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη δημιουργία διαγνωστικού κέντρου οπότε ζήτησε τη λύση της σύμβασης. Πράγμα λογικό και μοναδική λύση για τη μετέπειτα αξιοποίηση του χώρου για τον οποίο έχουμε πει ότι θα ξαναβγεί σε διαγωνισμό. Αλλά για να μην έχει αγωνία ο κ. Δούρος τον ενημερώνουμε ότι πολύ σύντομα θα ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και η πόλη για την αξιοποίηση του χώρου.

Αφού λοιπόν με απλή παράθεση γεγονότων και συνεδριάσεων, στις οποίες ήταν παρών ο κ. Δούρος, αποδείξαμε το κενό του βαρύγδουπου κατά τ’ άλλα άρθρου του θα του συνιστούσαμε να είναι πιο προσεκτικός σε αυτά που λέει και γράφει επειδή αναφέρεται και σε ζητήματα διαφάνειας γιατί είναι άλλο να λέει κανείς ψέματα σε μια ανακοίνωση και άλλο το να κληθεί να τα αποδείξει.

