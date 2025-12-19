Απάντηση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ για την προαγωγή της Αυγής Ανδοσίδου – «Ομόφωνη κρίση, χωρίς ειδική μεταχείριση»

Ξεκάθαρη απάντηση στις αιχμές περί «ειδικής μεταχείρισης» της προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αυγής Ανδοσίδου, συζύγου του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, δίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζοντας ότι η προαγωγή της έγινε ομόφωνα και αποκλειστικά βάσει των στοιχείων του ατομικού υπηρεσιακού της φακέλου.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις καταγγελίες που διατύπωσε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου στην προανακριτική επιτροπή, αφήνοντας υπαινιγμούς για ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης δικαστικής λειτουργού.

Όπως επισημαίνεται, οι προαγωγές των δικαστικών λειτουργών της Διοικητικής Δικαιοσύνης αποφασίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΑΔΣΔΔ), το οποίο συγκροτείται με κλήρωση για ετήσια θητεία και αποτελείται αποκλειστικά από δικαστικούς λειτουργούς.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες όπου το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συγκροτείται αποκλειστικά από δικαστές, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων άλλων εξουσιών, στοιχείο που, όπως σημειώνεται, αποτελεί εγγύηση για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.

Κατά την κρίση του για την προαγωγή ή μη δικαστικού λειτουργού, το ΑΔΣΔΔ αξιολογεί τη συνολική υπηρεσιακή απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα προβλεπόμενα από τον νόμο κριτήρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ποσοτική απόδοση, καθώς και τυχόν εκκρεμότητες ή καθυστερήσεις στη δημοσίευση αποφάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την υπ’ αριθμ. 21/2023 απόφαση του ΑΔΣΔΔ, η Αυγή Ανδοσίδου προήχθη ομόφωνα στον επόμενο βαθμό, έπειτα από εμπεριστατωμένη κρίση και αποκλειστικά βάσει των στοιχείων του υπηρεσιακού της φακέλου.

«Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατ’ ενάσκηση της συνταγματικής του αρμοδιότητας, εξετάζει όλες τις προαγωγές αντικειμενικά και αμερόληπτα», τονίζεται, με την Ένωση να χαρακτηρίζει τις σχετικές αναφορές «τουλάχιστον ατυχείς» και να προειδοποιεί ότι πλήττουν ευθέως το κύρος της ελληνικής Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

