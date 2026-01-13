Απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Ρωσία: «Ψευδείς ειδήσεις και προπαγάνδα»

Σαφή και αιχμηρή απάντηση στις κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν από ρωσικές κρατικές υπηρεσίες έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί στήριξης του Οικουμενικού Πατριάρχη από δυτική μυστική υπηρεσία.

Σε ανακοίνωσή του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τη νέα επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Βαρθολομαίος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες που προέρχονται από προπαγανδιστικούς μηχανισμούς.

Όπως επισημαίνεται, η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – την οποία χαρακτηρίζει και Μητέρα της Εκκλησίας της Ρωσίας – έχει επιλέξει από το 2018 να μην απαντά στις επανειλημμένες επιθέσεις που προέρχονται τόσο από εκκλησιαστικά όσο και από πολιτικά κέντρα της Ρωσίας, στάση που τηρεί και σήμερα.

Το Πατριαρχείο τονίζει ότι τέτοιου είδους επιθέσεις δεν πρόκειται να το αποθαρρύνουν από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του, επαναβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως πνευματικού θεσμού με παγκόσμια ευθύνη.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη προήλθε από το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), η οποία κατηγορεί τον κ.κ. Βαρθολομαίο για τη στάση του στο ζήτημα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα και αναφορές του TASS, η SVR ισχυρίζεται ότι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες παρέχουν ενεργή στήριξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η αντιπαράθεση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο και διαρκές ρήγμα μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Πατριαρχείου Μόσχας, που έχει ως βασικό σημείο τριβής την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει αυτοκεφαλία στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, κίνηση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη ρωσική πλευρά.

