Απάντηση ΥΠΟΙΚ στον Κασσελάκη για το χρέος: «Η οικονομία δεν είναι performance art»

Με σκληρή γλώσσα απαντά το Υπουργείο Οικονομικών στις αιτιάσεις του Στέφανου Κασσελάκη για τα διαθέσιμα του Δημοσίου και την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, κάνοντας λόγο για υπεραπλουστεύσεις και σοβαρούς συναλλαγματικούς κινδύνους.

Υπουργείο Οικονομικών
08 Δεκ. 2025 14:58
Pelop News

Ανοιχτή πολιτικοοικονομική σύγκρουση πυροδότησε η δημόσια τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη για τα κρατικά διαθέσιμα και την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, με το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά με αιχμές περί «μαθητευόμενων μάγων».

Σαφή και αιχμηρή απάντηση στην τοποθέτηση του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη, σχετικά με τη διαχείριση των διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου και την πολιτική πρόωρης αποπληρωμής του χρέους, έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τσάπαλος κατηγορεί τον κ. Κασσελάκη για υπεραπλουστεύσεις σε κρίσιμα ζητήματα οικονομικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι ο δημόσιος διάλογος για το χρέος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «performance art», αλλά απαιτεί γνώση, θεσμική υπευθυνότητα και επίγνωση των πραγματικών κινδύνων.

Όπως σημειώνει, η στρατηγική της πρόωρης αποπληρωμής οδηγεί σε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ από τόκους και συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας.

Η αναβάθμιση αυτή, κατά τον εκπρόσωπο του ΥΠΟΙΚ, συμπιέζει το κόστος δανεισμού όχι μόνο για το Δημόσιο αλλά και για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, μειώνοντας τον μακροοικονομικό κίνδυνο και βελτιώνοντας τις προοπτικές χρηματοδότησης της οικονομίας.

Συναλλαγματικός κίνδυνος και ομόλογα ΗΠΑ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόταση του κ. Κασσελάκη για τοποθέτηση διαθεσίμων του Δημοσίου σε αμερικανικά ομόλογα. Ο κ. Τσάπαλος επισημαίνει ότι για μια χώρα της Ευρωζώνης, με έσοδα, δαπάνες και χρέος σε ευρώ, η σύνδεση με το δολάριο συνεπάγεται αυξημένο συναλλαγματικό ρίσκο.

Υπενθυμίζει μάλιστα ότι την τελευταία διετία το δολάριο έχει χάσει περίπου 15% της αξίας του έναντι του ευρώ, γεγονός που – όπως σημειώνει – θα είχε οδηγήσει σε άμεσες απώλειες εάν τα διαθέσιμα ήταν εκτεθειμένα σε ξένο νόμισμα.

Διάψευση για την απόδοση 2,5% στην ΤτΕ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου διαψεύδει επίσης τον ισχυρισμό ότι τα διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδουν 2,5%. Όπως διευκρινίζει, η πραγματική απόδοση διαμορφώνεται σε επίπεδο χαμηλότερο, κοντά στο 1,7%, και όχι στο ποσοστό που επικαλείται ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Εξηγεί, παράλληλα, ότι οι τόκοι που καταβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος μειώνουν ισόποσα τα κέρδη της, τα οποία σε μεγάλο βαθμό επιστρέφουν στο Δημόσιο ως μέρισμα. Ως εκ τούτου, το καθαρό δημοσιονομικό όφελος από τα υψηλότερα επιτόκια στα διαθέσιμα χαρακτηρίζεται «σχεδόν μηδενικό».

Η αιχμή του υπουργείου

Καταλήγοντας, ο κ. Τσάπαλος τονίζει ότι «η οικονομική πολιτική δεν είναι χώρος για σλόγκαν και πυροτεχνήματα», αλλά απαιτεί σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και βαθιά κατανόηση των οικονομικών μηχανισμών.

Στον αντίποδα, ο κ. Κασσελάκης, σε δική του ανάρτηση, υποστηρίζει ότι τα ίδια κεφάλαια θα μπορούσαν να αποφέρουν πολύ υψηλότερα ετήσια έσοδα εάν είχαν επενδυθεί σε έντοκα προϊόντα ή σε αμερικανικά ομόλογα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για λανθασμένους υπολογισμούς.

