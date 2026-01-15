«Απαράδεκτο αποτέλεσμα και χωρίς κανένα άλλοθι» : «Καμπάνα» με πρόστιμο 400.000 ευρώ και «γκάζια» στους παίκτες της ΑΕΚ!

Μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε στην ΑΕΚ η μεγάλη αποτυχία με τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ. Έτσι από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος επέβαλε πρόστιμο στους παίκτες.

Επιστροφή Αθανασόπουλου στον Παναιγιάλειο

Ο Ηλιόπουλος πήγε την Πέμπτη στα Σπάτα και επέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές, ρίχνοντας και «γκάζια» καθώς τους έθεσε προ των ευθυνών τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόστιμο αυτό δεν θα πληρωθεί από τους παίκτες μόνο σε περίπτωση που νικήσουν και τα τρία επόμενα ματς στο πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό. Αν δεν κερδηθούν και τα τρία ματς, το πρόστιμο θα ισχύσει κανονικά και θα πληρωθεί άμεσα.

Η ομιλία

«Το χθεσινό αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο και χωρίς κανένα άλλοθι… Έρχονται πολλά κρίσιμα ματς και αυτό θα έπρεπε για σας να είναι το πιο εύκολο κρίσιμο ματς… Έπρεπε να κερδίσετε… Το πρόστιμο δεν θα σας το χαρίσω όπως έκανα πέρσι ή όπως έχει συμβεί άλλες φορές στο παρελθόν. Θα πληρωθεί άμεσα οπωσδήποτε αν δεν κερδίσουμε και τα τρία αυτά ματς», ανέφερε αρχικά ο Ηλιόπουλος στην ομιλία του και συνέχισε λέγοντας:

«Ένα σημαντικό μέρος του προστίμου, θα πάει στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ για βοήθεια στους αθλητές που φορούν, τιμούν και αγωνίζονται με το σήμα της ΑΕΚ παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού. Το άλλο σημαντικό κομμάτι του προστίμου θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα επιλογής του ΟΦΗ, ως επιβράβευση γιατί μας νίκησαν σε κρίσιμο νοκ άουτ ματς στο γήπεδο μας, χωρίς να παίξει ρόλο “τρίτος παράγοντας’’ – κάποιοι βέβαια είναι συνηθισμένοι να ψάχνουν άλλοθι σε “τρίτο παράγοντα’’ άσχετα αν δεν υπάρχει-. Το να είσαι αληθινός το υπαγορεύει ο κώδικας του Ευ Αγωνίζεσθαι… Σχετικά με τις μεμονωμένες αθλιότητες από πλευράς παικτών του ΟΦΗ στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο μετά την επίτευξη του γκολ, απερίφραστα και κάθετα τις καταδικάζουμε!».

Τέλος ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε στους ποδοσφαιριστές: «Το χθεσινό πολύ κακό αποτέλεσμα θα αποτελέσει από σήμερα παρελθόν για όλους μας και επιβάλλεται να μας αφήσει ανεπηρέαστους για την συνέχεια, αφού θα το κάνουμε σκαλοπάτι για τις επιτυχίες μας από εδώ και πέρα. Πιστεύω σε σας. Αρκεί να βγάλετε στο γήπεδο το Πάθος, την Αυτοπεποίθηση, την Πίστη και την Αφοσίωση που ξέρουμε όλοι ότι έχετε μέσα σας. Κάντε μας και πάλι άμεσα περήφανους».

