Απάτη υψηλής τεχνολογίας στην Αττική: «SMS blaster» άδειαζε τραπεζικούς λογαριασμούς από… αυτοκίνητο

Μια νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη μέθοδο ηλεκτρονικής απάτης έφεραν στο φως αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτα – Αρτέμιδα, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ανδρών κινεζικής καταγωγής, ηλικίας 31 και 29 ετών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από καταγγελίες υπαλλήλων εμπορικού κέντρου για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, οι οποίες οδήγησαν τις Αρχές στον εντοπισμό οργανωμένης δράσης ηλεκτρονικής απάτης.

Τι είναι η μέθοδος «SMS blaster»

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο των λεγόμενων SMS Blaster Attacks, μια τεχνική που εξαπλώνεται διεθνώς και βασίζεται στην εκμετάλλευση παλαιότερων τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες εξακολουθούν να υποστηρίζονται από πολλά κινητά.

Με ειδικό φορητό εξοπλισμό που μιμείται κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι δράστες κατάφερναν να «παγιδεύουν» κινητά τηλέφωνα σε κοντινή απόσταση, συνδέοντάς τα σε ψεύτικο δίκτυο. Μέσω αυτού απέστελλαν μαζικά SMS που εμφανίζονταν ως μηνύματα τραπεζών ή εταιρειών ταχυμεταφορών, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.

Αυτοκίνητο-«κέντρο επιχειρήσεων»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η απάτη εκτελούνταν από όχημα τύπου Audi, το οποίο είχε μετατραπεί σε κινητό επιχειρησιακό κέντρο. Στο πορτ-μπαγκάζ είχε εγκατασταθεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ενώ στην οροφή υπήρχε κεραία-πομπός, συνδεδεμένη με φορητό ρούτερ για συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί

Σε μία από τις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν, οι δράστες υπέκλεψαν τραπεζικά στοιχεία άνδρα γεωργιανής καταγωγής και πραγματοποίησαν αγορές προϊόντων αξίας περίπου 700 ευρώ σε κατάστημα στο Μαρούσι. Σε δεύτερη περίπτωση, έναν μήνα αργότερα, προχώρησαν σε αγορές ύψους 857,86 ευρώ σε καταστήματα του εμπορικού κέντρου Smart Park στα Σπάτα.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι τα μέχρι στιγμής καταγεγραμμένα περιστατικά αποτελούν μόνο μέρος της συνολικής δράσης των κατηγορουμένων, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα και απάτη.

Χιλιάδες μηνύματα με μία συσκευή

Όπως επισημαίνουν ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια, μία μόνο τέτοια συσκευή μπορεί να στοχεύσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες κινητά τηλέφωνα σε χώρους αυξημένης κίνησης, όπως εμπορικά κέντρα, σταθμούς μεταφορών ή κεντρικές λεωφόρους, παρακάμπτοντας τα φίλτρα ασφαλείας των παρόχων.

