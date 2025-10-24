Απεγκλωβισμός παιδιού στο Μεσολόγγι, πλημμύρισαν σπίτια και στο Αιτωλικό ΦΩΤΟ

Πλημμύρισε για ακόμα μια φορά, το Μεσολόγγι. Στα 20 εκατοστά έφθασε η στάθμη του νερού στο κέντρο της πόλης.

 

24 Οκτ. 2025 8:16
Pelop News

Για ακόμα μια φορά το Μεσολόγγι βρέθηκε αντιμέτωπο με μια δύσκολη κατάσταση, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη, αλλά και στο Αιτωλικό.

Σύμφωνα με το aixmi-news, ο δρόμος μπροστά από το Δημαρχείο έχει πλημμυρίσει, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων. Ανάλογα προβλήματα, με εισροή νερού σε κατοικίες και αυτοκίνητα, καταγράφονται ακόμα και στο κέντρο της πόλης.

Στην πόλη του Μεσολογγίου, η στάθμη του νερού έφτασε κατά τόπους τουλάχιστον τα 20 εκατοστά, καθιστώντας την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί πολλές κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Σε μία από τις περιπτώσεις που κατάφεραν να προσεγγίσουν, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενός παιδιού, με έναν από τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος να το παίρνει στους ώμους του για να το βγάλει με ασφάλεια από το πλημμυρισμένο κτίριο.

Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου βιώνουν σήμερα «άλλον έναν εφιάλτη με τα νερά να μπαίνουν στα σπίτια τους». Η οργή τους είναι έντονη, καθώς τονίζουν ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά η πολλοστή που συμβαίνει.
