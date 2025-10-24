Μεσολόγγι: Ξυλοκόπησαν δημοτικό υπάλληλο, επιχειρούσε στις πλημμύρες ΦΩΤΟ

Πρωτοφανές περιστατικό κατεγράφη στο Μεσολόγγι κατά τη χθεσινή ημέρα Πέμπτη 23/10/2025, οπότε η πόλη για ακόμα μια φορά πλημμύρισε εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, με δημοτικό υπάλληλο να καταλήγει στο νοσοκομείο όταν δέχθηκε επίθεση εν ώρα εργασίας.

Απεγκλωβισμός παιδιού στο Μεσολόγγι, πλημμύρισαν σπίτια και στο Αιτωλικό ΦΩΤΟ

Μεσολόγγι: Κακοκαιρία και κλειστά αύριο (24/10/2025) τα σχολεία! ΒΙΝΤΕΟ

Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος, Χρήστος Βούρβαχης, ο άνθρωπος αυτός υπέστη άγρια επίθεση από 10 άτομα την στιγμή που προσπαθούσε να βοηθήσει παλεύοντας μέσα στα νερά.

Σε ανακοίνωση του ο αντιδήμαρχος έγραψε: «Νιώθω οργή και βαθιά θλίψη!

Την ώρα που η πόλη μας δοκιμαζόταν από τη σφοδρή βροχόπτωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα. Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Καμία ευθύνη δεν πρέπει να αναλογιστεί σε έναν εργαζόμενο – χειριστή μηχανήματος. Έναν άνθρωπο που προσπαθεί καθημερινά να κάνει τη δουλειά του, να εξασφαλίσει το μεροκάματο και να στηρίξει την οικογένειά του, και βρέθηκε στο στόχαστρο εκεί που προσέφερε.

Όταν καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις.

Όμως η βία, η αδικία και η επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κοινό καλό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά.

Εύχομαι ολόψυχα περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο.

Είμαστε όλοι στο πλευρό του και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να βιώσει κανένας εργαζόμενος τέτοια αναίτια βία.

Καλή δύναμη στους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί ζημιές στις επιχειρήσεις ή περιουσίες τους.

Πηγή: aixmi-news

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



