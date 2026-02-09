Απειλές Λαβρόφ σε Ευρώπη: Αν προκληθεί θα αντιδράσει με πλήρη στρατιωτική ισχύ

Οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνέντευξη του ρώσου υπουργού εξωτερικού Σεργκέι Λαβρόφ στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Λαβρόφ επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και δεν έχει «κανέναν λόγο» να το κάνει. «Δεν πρόκειται να επιτεθούμε σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης», είπε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα σε καμία περίπτωση δεν θέλει να εξαπολύσει επίθεση, όπως υποστήριξε.

Ταυτόχρονα, όμως, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας άφησε σαφές μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: εάν η Δύση υιοθετήσει στρατιωτικά μέτρα εναντίον της Ρωσίας ή επιδιώξει να «αιφνιδιάσει» τη χώρα, η Μόσχα θα αντιδράσει με πλήρη στρατιωτική ισχύ», σύμφωνα με τα λεγόμενά του. «Αν η Ευρώπη επιλέξει να υλοποιήσει τις απειλές της και αρχίσει να επιτίθεται στη Ρωσία, αυτό δεν θα είναι μια ειδική επιχείρηση – θα είναι πλήρους κλίμακας στρατιωτική απάντηση», τόνισε.

Η συνέντευξη έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων, με το μέτωπο της Ουκρανίας να παραμένει σε πρώτο πλάνο και τις ευρωπαϊκές χώρες να συζητούν ενισχύσεις και στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο.

Η ρητορική του Λαβρόφ αναδεικνύει τη σκληρή γραμμή που υιοθετεί πλέον η Μόσχα, ενώ υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της ρωσικής ηγεσίας να υπερασπιστεί, όπως δηλώνει, τα «στρατηγικά συμφέροντα» της χώρας της ακόμη και με στρατιωτικά μέσα, εφόσον θεωρήσει ότι απειλείται άμεσα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



