Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, SOS για εγκλωβισμένους ναυτικούς στη Μέση Ανατολή

Δεμένα σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, τα πλοία σε όλα τα λιμάνια της χώρας, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα και θα διαρκέσει έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, με αφορμή τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επικίνδυνες συνθήκες για τα πληρώματα στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Περσικού Κόλπου.

Η ΠΝΟ χαρακτηρίζει την κατάσταση «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη», επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε εμπόλεμες ζώνες. Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ως προκλητική την προετοιμασία αποστολής πλοίου σε περιοχή συγκρούσεων, σε συνεννόηση με κυβερνητικούς παράγοντες, και ξεκαθαρίζει ότι «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Τα βασικά αιτήματα της ΠΝΟ περιλαμβάνουν:

Τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των ναυτικών (Ελλήνων και αλλοδαπών) από την ευρύτερη εμπόλεμη περιοχή.

Την κήρυξη της ζώνης ως απαγορευμένης για προσέγγιση πλοίων.

Τη λήψη μέριμνας από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

Παράλληλα, ναυτεργατικά σωματεία διοργανώνουν σήμερα στις 15:00 παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με κεντρικό αίτημα τη διασφάλιση της ζωής των ναυτεργατών και τον άμεσο επαναπατρισμό όσων βρίσκονται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η απεργία εντάσσεται στο πλαίσιο της έντονης γεωπολιτικής αστάθειας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, όπου τα ναυτεργατικά σωματεία κάνουν λόγο για υψηλό κίνδυνο ναυσιπλοΐας, εγκλωβισμένα πλοία ελληνικών συμφερόντων και αυξημένες απειλές για τα πληρώματα.

