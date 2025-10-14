Απεβίωσε ο ηθοποιός Αλκης Γιαννακάς

Εφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Αλκης Γιαννακάς σε ηλικία 80 ετών.

Εσβησε η Άννα Κυριακού, η «θεία Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες»

Η δυσάρεστη είδηση που σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, έγινε γνωστή από τη σύντρόφο του το πρωί της Τρίτης 14/10/2025.

Η κηδεία του Αλκη Γιαννακά που «ταυτίστηκε» με την κινηματογραφική επιτυχία «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

