Απίστευτο, 98χρονη μετακόμισε σε οίκο ευγηρίας για να φροντίζει τον 80χρονο γιο της!

Πρόκειται για μία άκρως συγκινητική ιστορία αγάπης και αφοσίωσης, που εξελίχθηκε πριν από λίγα χρόνια στο Liverpool και έρχεται ξανά στη δημοσιότητα, για να μας υπενθυμίσει πως η σχέση μιας μάνας με το παιδί της δεν αλλάζει, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Ο Tom Keating μετακόμισε στο Moss View Care Home, έναν οίκο ευγηρίας, το 2016, όταν χρειάστηκε περισσότερη φροντίδα. Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, η μητέρα του, Ada, πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει κι εκείνη στον ίδιο χώρο, ώστε να μπορεί να τον φροντίζει καθημερινά.

Ο Tom, που τότε ήταν 80 ετών, ο μεγαλύτερος από τα τέσσερα παιδιά της, δεν παντρεύτηκε ποτέ και ζούσε πάντα με τη μητέρα του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Daily Mail (@dailymail)

«Κάθε βράδυ του λέω καληνύχτα στο δωμάτιό του και κάθε πρωί του λέω καλημέρα», ανέφερε η Ada, που ήταν 98 ετών εκείνη τη χρονιά. «Του λέω ότι κατεβαίνω για πρωινό. Όταν πηγαίνω στο κομμωτήριο, με ψάχνει για να δει πότε θα επιστρέψω. Όταν γυρίζω, έρχεται και με αγκαλιάζει σφιχτά. Δεν σταματάς ποτέ να είσαι μαμά!».

Πριν συνταξιοδοτηθεί, ο Tom εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής, ενώ η Ada είχε εργαστεί ως βοηθός νοσηλεύτριας.

Τις ημέρες τους στον οίκο ευγηρίας παρακολουθούσαν τις αγαπημένες τους σειρές, έπαιζαν επιτραπέζια και συζητούσαν για ώρες. Τα βράδια απολάμβαναν το τσάι τους.

«Είναι πολύ καλοί εδώ και χαίρομαι που βλέπω τη μαμά μου περισσότερο τώρα που μένει εδώ», είχε δηλώσει ο Tom στα Μέσα. «Με φροντίζει πολύ καλά. Μερικές φορές ακόμα μου λέει: “Να φέρεσαι σωστά!”».

Ο διευθυντής του οίκου ευγηρίας, Philip Daniels, ανέφερε ότι οι δυο τους ήταν αχώριστοι. «Είναι πολύ σπάνιο να βλέπεις μητέρες και παιδιά να μένουν μαζί στον ίδιο οίκο ευγηρίας και θέλουμε να κάνουμε τον χρόνο τους μαζί όσο πιο ξεχωριστό γίνεται».

Ο Tom απεβίωσε το 2019 σε ηλικία 82 ετών, ενώ η μητέρα του έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο αργότερα, στα 101 της.

