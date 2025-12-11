Απίστευτο: Κίνδυνος να χάσουν το Μουντιάλ 2026 παίκτες του Ιράν που έχουν υπηρετήσει στον στρατό!

Οι ΗΠΑ δεν εκδίδουν βίζα για εκείνους που έχουν υπηρετήσει στους Φρουρούς της Επανάστασης, τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ασιατικής χώρας, καθώς το προσδιορίζουν ως τρομοκρατική οργάνωση

Απίστευτο: Κίνδυνος να χάσουν το Μουντιάλ 2026 παίκτες του Ιράν που έχουν υπηρετήσει στον στρατό!
11 Δεκ. 2025 13:27
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας τόνισε ότι παίκτες που έχουν υπηρετήσει στον στρατό και συγκεκριμένα στους Φρουρούς της Επανάστασης, ίσως να μην εξασφαλίζουν βίζα για τις ΗΠΑ ενόψει Μουντιάλ. Τι ισχύει με τον Ταρέμι.

Με Κούδα, Βιεϊρίνια, Τουρσουνίδη η Επιτροπή για τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται οι πολεμικές σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν αναμένεται να επεκταθούν και στο Μουντιάλ του 2026. Η έκδοση βίζα για τους πολίτες της ασιατικής χώρας αναμένεται να είναι από δύσκολη έως αδύνατη, ενώ αυτή η κατάσταση προβλέπεται να επηρεάσει και ποδοσφαιριστές.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως να μην εκδώσουν βίζα σε κάποιους παίκτες εξαιτίας της στρατιωτικής τους θητείας. Γι’ αυτό έχουμε βρει αντικαταστάτες για παίκτες που ίσως να μην μπορούν να μπουν στη χώρα” ανέφερε ο Μεχντί Ταζ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Ιράν.

Οι ΗΠΑ δεν εκδίδουν βίζα για εκείνους που έχουν υπηρετήσει στους Φρουρούς της Επανάστασης, τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, καθώς την προσδιορίζουν ως τρομοκρατική οργάνωση.

Τι συμβαίνει με την περίπτωση του Μεχντί Ταρέμι; Σύμφωνα με το Iran wire και πρακτορεία ειδήσεων της χώρας, o φορ του Ολυμπιακού εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, καθώς από το 2010 έως το 2012 βρέθηκε στις τάξεις του ναυτικού των Φρουρών.

“Η θητεία μου ήταν στο Μπουσέρ. Κοντά στο σπίτι μας, στη ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης. Δεν ήταν καθόλου δύσκολα” είχε δηλώσει ο Ταρέμι το 2015.

Βέβαια, υπάρχει και δημοσίευμα που αναφέρει πως ο Ταρέμι θα καταφέρει να πάρει βίζα και είχε ήδη λάβει για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Ίντερ. Ωστόσο, δεν είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ, εξαιτίας του κλειστού εναέριου χώρου εκείνη την περίοδο. Μένει να φανεί τι θα γίνει τελικά.

Να τονιστεί πως η στρατιωτική θητεία στο Ιράν είναι υποχρεωτική, ωστόσο υπάρχει η επιλογή για κάποιους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν σε στρατιωτικές ομάδες, αντί να ενταχθούν απευθείας στον στρατό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:27 Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
18:25 Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία
18:17 Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
18:09 Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
18:07 Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε
18:04 Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!
18:00 Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
17:55 Εντάσεις και υψηλοί τόνοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
17:50 Τότε θα προβληθεί το επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»
17:42 Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών
17:42 Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
17:40 Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
17:33 Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»
17:24 Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
17:17 Κεραμέως: «Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου»
17:09 Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ
16:53 Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
16:52 Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου
16:45 Οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ με τον Γαλατά Χανίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ