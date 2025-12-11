Απίστευτο: Κίνδυνος να χάσουν το Μουντιάλ 2026 παίκτες του Ιράν που έχουν υπηρετήσει στον στρατό!

Ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας τόνισε ότι παίκτες που έχουν υπηρετήσει στον στρατό και συγκεκριμένα στους Φρουρούς της Επανάστασης, ίσως να μην εξασφαλίζουν βίζα για τις ΗΠΑ ενόψει Μουντιάλ. Τι ισχύει με τον Ταρέμι.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται οι πολεμικές σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν αναμένεται να επεκταθούν και στο Μουντιάλ του 2026. Η έκδοση βίζα για τους πολίτες της ασιατικής χώρας αναμένεται να είναι από δύσκολη έως αδύνατη, ενώ αυτή η κατάσταση προβλέπεται να επηρεάσει και ποδοσφαιριστές.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως να μην εκδώσουν βίζα σε κάποιους παίκτες εξαιτίας της στρατιωτικής τους θητείας. Γι’ αυτό έχουμε βρει αντικαταστάτες για παίκτες που ίσως να μην μπορούν να μπουν στη χώρα” ανέφερε ο Μεχντί Ταζ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Ιράν.

Οι ΗΠΑ δεν εκδίδουν βίζα για εκείνους που έχουν υπηρετήσει στους Φρουρούς της Επανάστασης, τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, καθώς την προσδιορίζουν ως τρομοκρατική οργάνωση.

Τι συμβαίνει με την περίπτωση του Μεχντί Ταρέμι; Σύμφωνα με το Iran wire και πρακτορεία ειδήσεων της χώρας, o φορ του Ολυμπιακού εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, καθώς από το 2010 έως το 2012 βρέθηκε στις τάξεις του ναυτικού των Φρουρών.

“Η θητεία μου ήταν στο Μπουσέρ. Κοντά στο σπίτι μας, στη ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης. Δεν ήταν καθόλου δύσκολα” είχε δηλώσει ο Ταρέμι το 2015.

Βέβαια, υπάρχει και δημοσίευμα που αναφέρει πως ο Ταρέμι θα καταφέρει να πάρει βίζα και είχε ήδη λάβει για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Ίντερ. Ωστόσο, δεν είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ, εξαιτίας του κλειστού εναέριου χώρου εκείνη την περίοδο. Μένει να φανεί τι θα γίνει τελικά.

Football360 reports that contrary to rumors started by Mehdi Taj (and spread by political accounts who don’t care about football), Mehdi Taremi will have no issues getting a US visa. They confirm he already got a US visa for the Club World Cup this summer. The reason he didn’t… pic.twitter.com/bMwsR5DiIX — Alireza Talakoubnejad (@websterkaroon) December 10, 2025

Να τονιστεί πως η στρατιωτική θητεία στο Ιράν είναι υποχρεωτική, ωστόσο υπάρχει η επιλογή για κάποιους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν σε στρατιωτικές ομάδες, αντί να ενταχθούν απευθείας στον στρατό.

