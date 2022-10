Απίστευτο περιστατικό στο Χιούστον: Kόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα από επιστάτη που ουρούσε στο νερό της ΒΙΝΤΕΟ

Ένας επιστάτης σε κτίριο ιατρικών γραφείων στο Χιούστον συνελήφθη αφού φέρεται να ούρησε σε μπουκάλι νερού που ανήκε σε συνάδελφο, η οποία αργότερα προσβλήθηκε από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Από τότε που ήρθε στο φως το αηδιαστικό αυτό περιστατικό, άλλα 11 θύματα έχουν εμφανιστεί και εξετάζονται για ΣΜΝ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του KHOU.

Η κρυφή κάμερα που αποκάλυψε το αναπάντεχο

