Απίστευτο: Rave party ηλεκτρονικής μουσικής στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι! ΦΩΤΟ

Εκδήλωση ηλεκτρονικής μουσικής εξελίχθηκε στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα

Απίστευτο: Rave party ηλεκτρονικής μουσικής στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι! ΦΩΤΟ
21 Δεκ. 2025 12:43
Pelop News

Μια προγραμματισμένη εκδήλωση street party του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την ανάδειξη της Λαμπρινής ως νέου σημείου της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου 2025 στην πλατεία Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι, προκαλώντας αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια.

Απίστευτο: Rave party ηλεκτρονικής μουσικής στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι! ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η δράση εντασσόταν σε πρόγραμμα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ελεύθερη είσοδο, με τη συμμετοχή της ομάδας Enteka Athens.

Η πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων

Ωστόσο, όπως καταγράφεται σε βίντεο και φωτογραφίες από παρευρισκόμενους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κονσόλα του DJ τοποθετήθηκε στο πλατύσκαλο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, ενώ φωτορυθμικά φώτιζαν τμήματα του ναού. Πλήθος κόσμου, κυρίως νεαρής ηλικίας, συγκεντρώθηκε και χόρευε στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής, ανεβαίνοντας στα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο προϊστάμενος του ναού, π. Πολύκαρπος, δήλωσε ότι η εκδήλωση ήταν αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Αθηναίων και ότι η ενορία δεν είχε δυνατότητα ελέγχου. Επισημαίνει ότι ο χώρος από τα κάγκελα μέχρι τα σκαλιά ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου.

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:18 Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ΒΙΝΤΕΟ
14:11 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μια κραυγή επιβίωσης πίσω από τους αποκλεισμούς
14:08 Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τον Σπάρτακο
14:00 Πανεπιστήμιο Πάτρας: Δωρεάν μαθήματα Ελληνικών σε Ινδές
13:50 Τι αποφάσισαν οι αγρότες στην Νίκαια: Διευκολύνσεις για τους εκδρομείς από Τρίτη
13:47 Και φέτος στον Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας ο Χαράλαμπος Πιτσώλης
13:44 Αχαϊκή: «Καταδικάζουμε τη βία, θα τιμωρηθούν παίκτες μας»
13:42 Πρωταθλήτρια Ελλάδας η Αντ. Γιαννακόπουλου της Παναχαϊκής
13:41 Κηφισιά: Σύλληψη δύο ανδρών με βαρύ παρελθόν για ένοπλη ληστεία 180.000 ευρώ
13:35 Χριστουγεννιάτικες επισκέψεις Πελετίδη σε ιδρύματα για ευχές
13:25 Ποιο δώρο Χριστουγέννων ταιριάζει σε κάθε ζώδιο
13:15 Ο Προμηθέας νίκησε τους Rising Stars Νότου – Φωτογραφίες
13:08 Λειψυδρία στην Αττική: Τα μέτρα της ΕΥΔΑΠ για το επόμενο διάστημα
12:58 Αγρίνιο: Αυτοκτονία 46χρονου άνδρα
12:50 Κρεμλίνο: Δεν προετοιμάζεται τριμερής συνάντηση με ΗΠΑ και Ουκρανία
12:43 Απίστευτο: Rave party ηλεκτρονικής μουσικής στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι! ΦΩΤΟ
12:34 Πέθανε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ξενοφών Ζηκίδης
12:30 Μάγνης: Περί ποδοσφαίρου, γυναικών και άλλων δαιμονίων
12:26 Διάσωση 212 αλλοδαπών και σύλληψη διακινητή σε νέες επιχειρήσεις νότια της Κρήτης
12:18 Ηράκλειο: Σύλληψη υπεύθυνης καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ