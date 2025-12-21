Απίστευτο: Rave party ηλεκτρονικής μουσικής στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι! ΦΩΤΟ

Μια προγραμματισμένη εκδήλωση street party του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την ανάδειξη της Λαμπρινής ως νέου σημείου της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου 2025 στην πλατεία Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι, προκαλώντας αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η δράση εντασσόταν σε πρόγραμμα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ελεύθερη είσοδο, με τη συμμετοχή της ομάδας Enteka Athens.

Η πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων

Ωστόσο, όπως καταγράφεται σε βίντεο και φωτογραφίες από παρευρισκόμενους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κονσόλα του DJ τοποθετήθηκε στο πλατύσκαλο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, ενώ φωτορυθμικά φώτιζαν τμήματα του ναού. Πλήθος κόσμου, κυρίως νεαρής ηλικίας, συγκεντρώθηκε και χόρευε στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής, ανεβαίνοντας στα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο προϊστάμενος του ναού, π. Πολύκαρπος, δήλωσε ότι η εκδήλωση ήταν αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Αθηναίων και ότι η ενορία δεν είχε δυνατότητα ελέγχου. Επισημαίνει ότι ο χώρος από τα κάγκελα μέχρι τα σκαλιά ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου.

