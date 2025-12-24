Απίστευτο, τον χώρισε αμέσως μετά το μυστήριο του γάμο τους!

Σαφώς και θα μπορούσε να είναι η ομορφότερη ημέρα της ζωής της, αλλά εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Αν και κάποιοι πιστεύουν ότι η αντίδραση μιας νύφης στη συμπεριφορά του γαμπρού, η απόφασή της να χωρίσουν, ήταν υπερβολική.

«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά γύρω από τον χειρισμό του διαζυγίου μου», αποκάλυψη Μαραντίνη

Συγκεκριμένα, μια νεόνυμφη μοιράστηκε στη στήλη συμβουλών του Slate, Dear Prudence, μια ασυνήθιστη ιστορία από τον γάμο της. «Ο μοναδικός κανόνας που είχα θέσει για τη δεξίωση ήταν να μη μου τρίψει γαμήλια τούρτα στο πρόσωπο» (μια φάρσα συνηθισμένη σε αμερικανικούς γάμους). Ωστόσο ο γαμπρός δεν την άκουσε και οι συνέπειες που υπέστη ήταν, μάλλον, χειρότερες από αυτές που είχε φανταστεί. «Έφυγα. Την επόμενη ημέρα του είπα ότι τελειώσαμε. Και παραμένω σταθερή σε αυτό».

Οι αγαπημένοι της τη συμβούλευσαν να το ξανασκεφτεί, θεωρώντας ότι έδωσε υπερβολική σημασία στο περιστατικό. «Μαζεύτηκαν όλοι και μου είπαν να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Ότι παραφέρομαι λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζω (υποφέρω από σοβαρή κλειστοφοβία μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που υπέστην πριν από χρόνια και με έπιασε πανικός όταν ένιωσα την τούρτα πάνω στο πρόσωπό μου)».

Οι δικοί της πρόσθεσαν ότι εφόσον υπάρχει αγάπη, δεν πρέπει να εγκαταλείψει τον γάμο τους στην πρώτη δυσκολία.

Από την άλλη, η απάντησή που δόθηκε στο πρόβλημά της στη στήλη συμβουλών προσπαθούσε να δει και τη δική της πλευρά. Η Prudence της είπε ότι οι άλλοι μπορεί να μην καταλαβαίνουν πώς ακριβώς αισθάνεται εκείνη: «Όλοι είναι σίγουροι ότι κάνεις λάθος, αλλά δεν ξέρουν πώς είναι να ξυπνάς κάθε πρωί με έναν άντρα που η συμπεριφορά του σε απογοητεύει».

Όπως πρόσθεσε η ίδια, το γεγονός ότι δεν σεβάστηκε την επιθυμία της, ήταν «καμπανάκι»: «Το γεγονός ότι δεν σου αρέσει αυτή η φάρσα θα έπρεπε να είναι αρκετό για να μην την κάνει».

Η σύμβουλος σχέσεων Carla Romo σχολίασε σχετικά πως «ο τρόπος με τον οποίο αρχίζει μια σχέση προδιαθέτει για το μέλλον της με αυτό τον άνθρωπο. Αν κάποιος σού δείχνει έλλειψη σεβασμού από την αρχή, τα πράγματα θα επιδεινωθούν. Μπορεί αυτός να δοκιμάζει τα όριά του για το μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η συμπεριφορά του».

