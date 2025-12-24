«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά γύρω από τον χειρισμό του διαζυγίου μου», αποκάλυψη Μαραντίνη

Ο Θοδωρής Μαραντίνης έδωσε μία νέα συνέντευξη από καρδιάς και μίλησε για διάφορα κομμάτια της ζωής του, ενώ παραδέχτηκε και λάθη που τυχόν έχει κάνει στη ζωή του.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και δήλωσε ότι αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω θα άλλαζε κάποια πράγματα σχετικά με τον χειρισμό του διαζυγίου του. Επίσης, ο Θοδωρής Μαραντίνης υπογράμμισε ότι ο χωρισμός δεν είναι αποτυχία.

«Αυτό που μου έμαθε το θέμα του χωρισμού είναι, ότι ένας χωρισμός δεν είναι αποτυχία. Θεωρώ ότι όταν καταλάβεις ότι πρέπει να χωρίσεις, δεν πρέπει να το τραβήξεις ενοχικά. Σαφώς να κάνεις την προσπάθειά σου, ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια, αλλά όταν καταλάβεις ότι κάτι έχει τελειώσει, είναι πολύ σοφό και υγιές να χωρίσεις…

Η επιτυχία και η αποτυχία κρίνεται από το πώς θα το χειριστείς μετά. Ο χωρισμός σαν χωρισμός δεν είναι αποτυχία και δεν είναι κακό», δήλωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης, αναφερόμενος στον χωρισμό του από τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω νομίζω ότι θα έκανα πολλά πράγμα διαφορετικά γύρω από τον χειρισμό του διαζυγίου μου. Το λέω τώρα γιατί έκανα αυτά που έκανα λάθος. Αν δεν τα είχα κάνει λάθος, δε θα μπορούσα να το πω τώρα αυτό. Και επειδή όλο αυτό είναι εν εξελίξει, προσπαθώ να μη μιλάω άλλο γι’ αυτό», ανέφερε στη συνέχεια ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Παράλληλα ο γνωστός τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι όταν ήταν μικρός η επιθυμία του ήταν να ασχοληθεί με τον χορό, ωστόσο για την εποχή του ένα τέτοιο επάγγελμα ήταν ταμπού.

«Μικρός ήθελα να γίνω χορευτής, ήταν ένα ταμπού για την τότε εποχή», δήλωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θοδωρής Μαραντίνης στις 16 Αυγούστου 2009 παντρεύτηκε τη Σίσσυ Χρηστίδου, με την οποία έχει αποκτήσει δύο γιουςτον Φίλιππο-Ραφαήλ και τον Μιχαήλ – Άγγελο. Όμως λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να πάρουν διαφορετικούς δρόμους και στις 23 Απριλίου 2019, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.

