Aπίστευτο: Ξένος διαιτητής σε αγώνα Super League 2!

Ενώ ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ επέλεξε μόνο Έλληνες διαιτητές για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής της Super League, φέρνει ξένο ρέφερι για παιχνίδι της Super League 2!

Η ΚΕΔ όρισε τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ στο Βέροια – ΑΕΛ για την 23η αγωνιστική! Ο 45χρονος έχει κάνει δεύτερη πατρίδα του την Ελλάδα, αφού μόνο φέτος, έχει διαιτητεύσει τα παιχνίδια Άρης – ΑΕΚ, Βόλος – Λαμία και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Βοηθοί του θα είναι, επίσης, Κροάτες.

To oξύμωρο είναι το εξής: Στο ντέρμπι πρώτου vs δεύτερου στον 1ο όμιλο, ο Άγγλος φέρνει ξένο, ενώ στο ντέρμπι πρώτου vs δεύτερου (Λεβαδειακός – Καλλιθέα) στον 2ο όμιλο, βάζει τον Αγγελάκη, διαιτητή Super League ο οποίος είναι προτελευταίος σε ορισμούς!

Ο Κλάτενμπεργκ έχει «κατεβάσει» 19 βοηθούς Super League και πέντε διαιτητές από την πρώτη κατηγορία! Μόνο ο Τσακαλίδης δεν σφυρίζει από τους «νέους»!

Αναλυτικά οι ορισμοί της 23ης αγωνιστικής:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Τετάρτη 9/3-15.00

Θεσπρωτός – Αλμωπός Αριδαίας

Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθήνας)

Βοηθοί: Παγουρτζής (Πειραιά), Νιδριώτης (Αθήνας)

Ξάνθη – Νίκη Βόλου

Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Χριστοδούλου (Ημαθίας)

Πιερικός – Ολυμπιακός Βόλου

Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθήνας)

Βοηθοί: Στεφανής, Δίπλαρης (Καρδίτσας)

Αν. Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Στάικος (Λάρισας), Θανασιάς (Ηπείρου)

Απόλλων Πόντου – Τρίκαλα

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθοί: Βρούζος, Μηνούδης (Πιερίας)

Βέροια – ΑΕΛ (15.30 ΕΡΤ3)

Διαιτητής: Μπέμπεκ (Κροατία)

Βοηθοί: Πάτακι, Τόμας (Κροατία)

ΠΟΤ Ηρακλής – Απόλλων Λάρισας

Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Φαλτάκας (Γρεβενών)

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β

Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Βοηθοί: Νατσιόπουλος, Αϊναλής (Μακεδονίας)

Ρεπό: Καβάλα

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Τετάρτη 9/3-15.00

Ηρόδοτος – Αιγάλεω (14.00)

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)

Βοηθοί: Σινιοράκης, Αναστασάκης (Χανίων)

Παναθηναϊκός Β – Εργοτέλης

Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)

Βοηθοί: Μπαλτάς, Οικονόμου (Αχαΐας)

Καλαμάτα – Αστ. Βλαχιώτη

Διαιτητής: Περράκης (Αθήνας)

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Κολλιάκος (Αθήνας)

ΑΕΚ Β – Διαγόρας

Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)

Βοηθοί: Κολοσιώνης (Αιτ/νίας), Κωνσταντίνου (Πρέβεζας / Λευκάδας)

Κηφισιά – Χανιά

Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)

Βοηθοί: Παπαδάκης, Μαυρουδής (Ηρακλείου)

Επισκοπή – Ζάκυνθος

Διαιτητής: Κατοίκος (Αθήνας)

Βοηθοί: Γεωργακόπουλος (Πειραιά), Δημόπουλος (Δυτ. Αττικής)

Ρόδος – ΟΦΙ

Διαιτητής: Χ. Βεργέτης (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Δ. Βεργέτης (Αργολίδας), Κύριος (Αρκαδίας)

Λεβαδειακός – Καλλιθέα

Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Δημητριάδης (Καστοριάς), Μωυσιάδης (Ηπείρου)

Ρεπό: Καραϊσκάκης Άρτας