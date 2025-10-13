Απίθανα πλάνα από τη νέα γηπεδάρα της Μπαρτσελόνα ΒΙΝΤΕΟ

Ο επερχόμενος αγώνας με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10, 19.45) θα πραγματοποιηθεί στο Μονζουίκ

Απίθανα πλάνα από τη νέα γηπεδάρα της Μπαρτσελόνα ΒΙΝΤΕΟ
13 Οκτ. 2025 23:39
Pelop News

Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα συνεχίζει χρησιμοποιεί ως προσωρινή έδρα το Ολυμπιακό Στάδιο «Λουίς Κομπανίς» στο Μονζουίκ, με τις εργασίες στο εμβληματικό «Spotify Καμπ Νου» να προχωρούν με αμείωτους ρυθμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επερχόμενος αγώνας με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10, 19.45) θα πραγματοποιηθεί στο Μονζουίκ.

Ωστόσο, η ανυπομονησία για την επιστροφή στο ανανεωμένο γήπεδο μεγαλώνει, με τον σύλλογο να τροφοδοτεί τον ενθουσιασμό των φιλάθλων του.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου αποκαλύπτει, μέσα από πανοραμικά πλάνα, τη νέα όψη που αποκτά σταδιακά το «Spotify Καμπ Νου», επιδεικνύοντας την εντυπωσιακή εξέλιξη του έργου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:52 Αυτές είναι οι δύο τροφές που χειροτερεύουν τον παιδικό βήχα
23:39 Απίθανα πλάνα από τη νέα γηπεδάρα της Μπαρτσελόνα ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Νέος ΚΟΚ: Η «καμπάνα» που προβλέπεται για το πέταμα τσιγάρου από αυτοκίνητο
22:55 Μεγάλη προσοχή: Αυτά τα τρόφιμα τα έχουμε σπίτι μας και είναι ύποπτα για ογκογένεση! «Θρέφουν» τα καρκινικά κύτταρα
22:53 «Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε με τα χέρια, με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια» πέθανε η γυναίκα από την Κάρυστο
22:46 Η ειρήνη που ήθελαν όλοι επιτέλους επιτεύχθηκε! Στο Σαρμ ελ Σέιχ σφραγίστηκε το τέλος του πολέμου στη Γάζα και ο Τραμπ έκανε τα δικά του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
22:32 Φρίκη στη Ρωσία: 14χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την κοπέλα του και μια γειτόνισσα! BINTEO
22:21 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Τι συνέβη στο ντέρμπι Ολυμπιάδα-ΕΑΠ της 2ης αγωνιστικής ΦΩΤΟ
22:06 Μασαχουσέτη: Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο! ΒΙΝΤΕΟ
21:53 Ναύπακτος: Η αστυνομία στο κυνήγι άνδρα που πυροβόλησε σκύλο!
21:42 Αστυνομικός (συνταξιούχος) να σου πετύχει! Καταδικάστηκε για εμπλοκή σε συμμορία λαθρεμπορίας τσιγάρων
21:37 “Δείπνο Αγάπης” για την Μητρόπολη Κινσάσας
21:29 Αυτό το Νόμπελ έκλεισε μία πρεσβεία στη Νορβηγία!
21:17 Πνίγηκαν στο Μεξικό: Τραγωδία χωρίς τέλος, στους 64 οι νεκροί, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Εσωσε την παρτίδα στο 89′ το Πάτραι, μοιρασιά με τον Αρη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
21:04 Τραμπ: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, καταφέραμε αυτό που όλοι θεωρούσαν αδύνατο» LIVE
21:00 Σε πορεία απελευθέρωσης η αγορά των ΚΤΕΛ – Αλλάζει ριζικά ο χάρτης των υπεραστικών μεταφορών
20:45 OLAF: Έφοδος για «λαβράκια» στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιθανές οι καθυστερήσεις
20:36 Εφιάλτης στα Βριλήσσια, 45χρονος βρήκε με τσεκούρι στον δρόμο και σκόρπισε τον τρόμο!
20:20 Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: Αιματοχυσία με έξι νεκρούς και 17 τραυματίες στον Ισημερινό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ