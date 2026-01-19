Απίθανο… ρεκόρ στον Βόλο, 8 φορές συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος!

Ο πατέρας του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι ο γιος του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ

Απίθανο... ρεκόρ στον Βόλο, 8 φορές συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος!
19 Ιαν. 2026 19:53
Pelop News

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις αλλά 8 φορές έχει βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ένας 49χρονος ο οποίος συνελήφθη για ακόμη μία φορά υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στις φυλακές Κασσαβέτειας εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ στη διασταύρωση των οδών Κροκίου και Αλμυρού στον Βόλο, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον οδηγό για έλεγχο, όμως εκείνος αρχικά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Λίγη ώρα αργότερα δέχθηκε και η μέτρηση έδειξε 1,10, όταν το όριο είναι 0,50 mg/l στο αίμα ή 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα .

Σύμφωνα με το gegonota.news στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο πατέρας του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι ο γιος του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ και συχνά οδηγεί μεθυσμένος. Όπως είπε, οι γονείς του τον συντηρούν οικονομικά, μένει μαζί τους και προσπαθούν να τον αποτρέπουν από το να παίρνει το αυτοκίνητο, χωρίς πάντα να τα καταφέρνουν. Τόνισε ακόμη ότι λαμβάνει αναπηρική σύνταξη, ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή και έχει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά του.

Ο ίδιος ο 49χρονος παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι έκανε λάθος που αρνήθηκε το αλκοτέστ, υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναπιάσει τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ και ισχυρίστηκε πως θα απευθυνθεί σε δομή απεξάρτησης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με έκτιση των δύο μηνών και αναστολή του υπολοίπου επί τριετίας, καθώς και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ, με την έφεση που άσκησε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως παρεπόμενη ποινή, επιβλήθηκε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματός του για τέσσερις μήνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:14 «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά», αποκαλύψεις για τη Λόρα
21:02 Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με Δανία και Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής
20:53 Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας
20:42 Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα
20:31 Η Ελλάδα για το χρυσό, «βούλιαξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά
20:18 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Μισή μονάδα πάνω η ΝΔ στο 30,2%, με προβάδισμα 16,8 μονάδων
20:08 Αχαΐα: Νέο, το δεύτερο σήμερα, θανάσιμο τροχαίο στην 111, νεκρός 29χρονος
19:59 Γιαννακόπουλος: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός»
19:53 Απίθανο… ρεκόρ στον Βόλο, 8 φορές συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος!
19:44 Ο Προμηθέας κόβει βασιλόπιτα την Κυριακή
19:42 Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο
19:31 «Δεν εγκλωβιστήκαμε. Πέσαμε, χτυπήσαμε όσο χτυπήσαμε. Μετά σηκωθήκαμε», αποκαλυπτικός ο ορειβάτης που διασώθηκε στον Ταΰγετο
19:20 «Θα με σκότωνε και του έριξα εγώ» μαρτυρία για το φονικό στο Αγρίνιο
19:10 Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Παπαχριστόπουλος
19:04 Ευρωλίγκα μπάσκετ: Γκρίνια για Aταμάν, πλατιά χαμόγελα στο λιμάνι!
19:00 «Τα βέλη αστόχησαν», η Αναστασία Κουμούση για την πορεία των 39 χρόνων στον Πολιτισμό
18:50 ΑΣ Δύναμη: Η Πάτρα στο επίκεντρο του τάε κβον ντο
18:39 «Έλληνας Έσκομπάρ»: Δέσμευση των λογαριασμών και της περιουσίας του
18:27 Δαμασκός: Ανακτά τον έλεγχο στη Βορειοανατολική Συρία, «σάρωσε» τους Κούρδους σε δυο μέρες
18:15 Στις φυλακές Κασσαβέτειας εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ