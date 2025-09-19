Από 1η Οκτωβρίου νέες επιχειρήσεις στις μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ – Τι προβλέπει η δεύτερη φάση

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 ξεκινά η δεύτερη φάση εφαρμογής του μέτρου για τις μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ, το οποίο εισήχθη το καλοκαίρι. Στη νέα αυτή φάση εντάσσονται προαιρετικά επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διευκρινίζει ότι η συμμετοχή στο νέο καθεστώς παραμένει εθελοντική, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικές, καθώς και σε αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ να προσαρμοστούν σταδιακά.

Ενημερωτική εκδήλωση για τη Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από τη ΔΕΠ και το Επιμελητήριο Αχαΐας

Η υπαγωγή γίνεται μέσω της πλατφόρμας myAADE, με ισχύ από την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής, ενώ η επιλογή δεσμεύει την επιχείρηση για τουλάχιστον ένα έτος.

Η πρώτη φάση εφαρμόστηκε από 1η Ιουλίου 2025 και αφορούσε 92.590 νέες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2025. Εκείνοι υποβάλλουν ήδη μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ αντί για τριμηνιαίες, με δυνατότητα επιστροφής στο προηγούμενο σύστημα μετά από δύο χρόνια λειτουργίας.

Στόχος του μέτρου είναι να επεκταθεί σταδιακά και να καταστεί στο μέλλον υποχρεωτικό για το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



