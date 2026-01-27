«Από αυτόν που γλίτωσε έμαθα ότι ήταν ο γιος μου είναι μέσα σε αυτούς που κατέληξαν», πατέρας ζει ώρες αγωνίας για το δυστύχημα στη Ρουμανία

Πραγματικά στιγμές αγωνίας ζουν οι οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ οι οποίοι επέβαιναν στο μοιραίο βαν που νωρίς το μεσημέρι ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας με απολογισμό 7 νεκρούς και 3 τραυματίες.

«Τα παιδιά δεν ήταν πάνω από 30» μαρτυρία φίλου των θυμάτων στο δυστύχημα της Ρουμανίας

Ο πατέρας ενός νεαρού περίπου 30 ετών από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα με τους επιβάτες, κλήθηκε πριν από λίγη ώρα από την ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία προκειμένου να μεταβεί στη γειτονική χώρα και να αναγνωρίσει τον γιο του.

Ο ίδιος επισήμως δεν έχει ενημερωθεί αν ο γιος του είναι ανάμεσα στους νεκρούς αλλά ένας φίλος του, ο οποίος επέζησε από το δυστύχημα, τους τηλεφώνησε και τους είπε πως ο γιος του ταξίδευε με το μαύρο βαν και ανασύρθηκε νεκρός.

«Από την πρεσβεία δεν έχω μάθει τίποτα. Από αυτόν που γλίτωσε έμαθα ότι ήταν ο γιος μου μέσα και είναι σε αυτούς που κατέληξαν. Ένας που είναι ανάμεσα στους επιζώντες, είναι καλά, και μας πήρε και μας είπε για τον γιο μου. Με την πρεσβεία μίλησα και μου είπαν ότι είναι καλό να πάμε για αναγνώριση», είπε o πατέρας, ο οποίος βρίσκεται καθ’ οδόν για την Ρουμανία.

