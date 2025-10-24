«Ζήτησαν συγγνώμη για τα ψέματα»: Αθώα η μητέρα που είχε καταδικαστεί για κακοποίηση των παιδιών της

Ανατροπή σημειώθηκε στην πολύκροτη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Εφετείο αθώωσε μητέρα που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 14 χρόνια και 10 μήνες κάθειρξη για «βασανιστήρια» σε βάρος των δύο ανήλικων παιδιών της.

«Ζήτησαν συγγνώμη για τα ψέματα»: Αθώα η μητέρα που είχε καταδικαστεί για κακοποίηση των παιδιών της
24 Οκτ. 2025 14:00
Pelop News

Αθώα κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης μητέρα που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε πολυετή κάθειρξη για ενδοοικογενειακή βία και «βασανιστήρια» σε βάρος των δύο ανήλικων παιδιών της. Η απόφαση του Εφετείου ανέτρεψε πλήρως την πρωτόδικη κρίση, που της είχε επιβάλει ποινή κάθειρξης 14 ετών και 10 μηνών, ενώ ο σύντροφός της είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ όταν αποκαλύφθηκε ότι τα δύο παιδιά –ένα αγόρι και ένα κορίτσι– είχαν καταγγείλει τη μητέρα τους για σωματική κακοποίηση και σκληρές τιμωρίες που, όπως υποστήριζαν, υπέστησαν μέχρι την εφηβική τους ηλικία. Ανάμεσα στις πράξεις που περιέγραφαν ήταν χτυπήματα με σκουπόξυλο και πλάστη, καθώς και «βασανιστήρια» που, όπως ισχυρίζονταν, επηρέασαν σοβαρά την ψυχική τους υγεία.

Οι καταγγελίες οδήγησαν τη μητέρα και τον σύντροφό της στη Δικαιοσύνη το 2018, όταν τα παιδιά αποφάσισαν να φύγουν από το σπίτι και να μείνουν προσωρινά με τη θεία τους.

Ωστόσο, κατά τη δευτεροβάθμια δίκη, ο γιος ανακάλεσε τις καταγγελίες του, ενώ η κόρη –που πλέον ζει στο εξωτερικό– δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Σύμφωνα όμως με την εισαγγελέα της έδρας, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τη μητέρα της, εκφράζοντας μεταμέλεια και ζητώντας συγγνώμη για τα ψέματα που είπε.

Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την αθώωση τόσο της μητέρας όσο και του συντρόφου της, επικαλούμενη τις εκθέσεις κοινωνικών λειτουργών και ειδικών που είχαν εξετάσει τα παιδιά στο παρελθόν, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρότασή της, απαλλάσσοντας τους κατηγορούμενους από κάθε κατηγορία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή
16:04 Δυτική Ελλάδα: Δημοπρατούνται 19 παιδικές χαρές προσβάσιμες και σε παιδιά με αναπηρίες
15:56 Η Τομεακή του ΚΚΕ Αχαΐας επιτίθεται στον Νίκο Νικολόπουλο – Καλύπτει εμμέσως την επίθεση στον Π. Ρηγόπουλο
15:50 Ευρωλίγκα: Ματς με «πρέπει» και για τους «2»
15:40 Ολυμπιακός: Στο «Καραϊσκάκης» για προπόνηση ενόψει ΑΕΚ – Τα νεότερα για Τσικίνιο και Ροντινέι
15:32 Πώς τερματίζεται αυτή η μεταπολίτευση;
15:24 Συνάντηση της Άννας Μαστοράκου με τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών – Ζήτημα η αυθαίρετη πώληση οπτικών ειδών
15:16 Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ
15:08 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου
15:00 Πάτρα: Πλησιάζει η ανάπλαση-όνειρο – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για του Λαδόπουλου
15:00 Αυγενάκης: «Οι πιέσεις έγιναν… απλή πληροφόρηση» – Τυχεροπούλου: «Δεν μου ζητήθηκε να ανοίξω ΑΦΜ»
14:56 Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» – Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ
14:52 Ανεμβολίαστη η Ευρώπη απέναντι στην ευλογιά αιγοπροβάτων – ΕΟΦ: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα
14:45 Pink the City 2025: Την Κυριακή η μεγάλη ροζ γιορτή της Πάτρας
14:44 «Ξεμπλέξτε τις σκέψεις σας, κύριε Δούκα»: Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
14:40 «Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες, ο Δένδιας πετά τον μουτζούρη»: Σκληρή δήλωση Τσουκαλά για την τροπολογία
14:34 Κυριάκος Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση έσπειρε διχασμό και τώρα φοβάται τις θύελλες που έρχονται»
14:33 Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8 – Πότε θα συναντηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
14:28 «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»: Το μήνυμα του Υπουργείου Μεταφορών για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου
14:23 Νεκρή 38χρονη σε δομή του πρώην ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ