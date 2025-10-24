«Ζήτησαν συγγνώμη για τα ψέματα»: Αθώα η μητέρα που είχε καταδικαστεί για κακοποίηση των παιδιών της

Αθώα κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης μητέρα που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε πολυετή κάθειρξη για ενδοοικογενειακή βία και «βασανιστήρια» σε βάρος των δύο ανήλικων παιδιών της. Η απόφαση του Εφετείου ανέτρεψε πλήρως την πρωτόδικη κρίση, που της είχε επιβάλει ποινή κάθειρξης 14 ετών και 10 μηνών, ενώ ο σύντροφός της είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ όταν αποκαλύφθηκε ότι τα δύο παιδιά –ένα αγόρι και ένα κορίτσι– είχαν καταγγείλει τη μητέρα τους για σωματική κακοποίηση και σκληρές τιμωρίες που, όπως υποστήριζαν, υπέστησαν μέχρι την εφηβική τους ηλικία. Ανάμεσα στις πράξεις που περιέγραφαν ήταν χτυπήματα με σκουπόξυλο και πλάστη, καθώς και «βασανιστήρια» που, όπως ισχυρίζονταν, επηρέασαν σοβαρά την ψυχική τους υγεία.

Οι καταγγελίες οδήγησαν τη μητέρα και τον σύντροφό της στη Δικαιοσύνη το 2018, όταν τα παιδιά αποφάσισαν να φύγουν από το σπίτι και να μείνουν προσωρινά με τη θεία τους.

Ωστόσο, κατά τη δευτεροβάθμια δίκη, ο γιος ανακάλεσε τις καταγγελίες του, ενώ η κόρη –που πλέον ζει στο εξωτερικό– δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Σύμφωνα όμως με την εισαγγελέα της έδρας, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τη μητέρα της, εκφράζοντας μεταμέλεια και ζητώντας συγγνώμη για τα ψέματα που είπε.

Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την αθώωση τόσο της μητέρας όσο και του συντρόφου της, επικαλούμενη τις εκθέσεις κοινωνικών λειτουργών και ειδικών που είχαν εξετάσει τα παιδιά στο παρελθόν, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρότασή της, απαλλάσσοντας τους κατηγορούμενους από κάθε κατηγορία.

