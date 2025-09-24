Από λοίμωξη πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η μάχη του μίστερ εθνικά μπούτια με το Πάρκινσον

Τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι, έγραψε σε ανάρτησή της η Πέπη Τσεσμελή

24 Σεπ. 2025 22:44
Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Σταυρόπουλος, αλλά και την αιτία θανάτου του αποκάλυψε η Πέπη Τσεσμελή.

Όπως εξήγησε μέσα από μια δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, ο Γιώργος Σταυρόπουλος, που είχε γίνει γνωστός με το παρατσούκλι «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» έπασχε από Πάρκινσον, με αποτέλεσμα να καθηλωθεί στο κρεβάτι. Η Πέπη Τσεσμελή υποστήριξε επίσης ότι μια λοίμωξη ήταν η αιτία που εκείνος έφυγε από τη ζωή.

Πιο αναλυτικά, η Πέπη Τσεσμελή αναφέρει στη δημοσίευσή της: «Μετά από πολλά μηνύματα σας ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο γλυκός Γιώργος Σταυρόπουλος έπασχε τα τελευταία χρόνια από τη νόσο του Πάρκινσον που δυστυχώς τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι. Ήταν ένα μαρτύριο για εκείνον που πάντα ήταν ευλύγιστος με ζωντάνια. Μια λοίμωξη ήταν η αιτία που έφυγε μετά από δεκαπέντε μέρες στην εντατική. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του και ας αναπαυτεί η ψυχούλα του».
