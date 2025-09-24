Ο Πάνος Κοκκινόπουλος κάνει σειρά την Πισπιρίγκου! Ποια θα την υποδοθεί

Όλα δείχνουν ότι ο Κοκκινόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα μίνι σειρά, η οποία θα αφορά την παιδοκτόνο της Πάτρας, Ρούλα Πισπιρίγκου, ενώ έχει βρεθεί και η ηθοποιός που θα την υποδυθεί.

Η νέα μίνι σειρά 8 επεισοδίων περιμένει την έγκριση της Επιτροπής Προγράμματος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, ώστε να ξεκινήσουν τα γυρίσματά της αμέσως.

Μάλιστα ο Πάνος Κοκκινόπουλος έχει κάνει πρόταση στη Λένα Παπαληγούρα για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτόν δηλαδή της Ρούλας Πισπιρίγκου, ενώ είχε ακουστεί έντονα και το όνομα της Παναγιώτας Βλαντή.

Η Λένα Παπαληγούρα, σε πρόσφατες δηλώσεις της στη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινό Σαββατοκύριακο», παραδέχτηκε πως συζητά κάτι πολύ ωραίο σε τηλεοπτικό επίπεδο το οποίο θέλει πολύ να κάνει, ωστόσο δεν έδωσε περεταίρω λεπτομέρειες.

Δύσκολο να πάρει άμεσα έγκριση

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη, η σειρά προς το παρόν βρίσκεται «στον πάγο», καθώς αποκλείεται να τη δούμε στο πρώτο μισό της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη, από τη μεριά της, υποστήριξε πως έχει σοβαρές αμφιβολίες για τον αν τελικά η σειρά θα καταφέρει να πάρει έγκριση, λόγω του γεγονότος πως οι παιδοκτονίες της Πάτρας είναι ακόμα πολύ «φρέσκες» στη συνείδηση του κοινού και παράλληλα τρέχουν δικαστικές εξελίξεις που αφορούν στην υπόθεση της Πισπιρίγκου.

