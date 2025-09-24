Στα δικαστήρια ο Κωστέτσος για το σήμα της εταιρείας του

Ο Βασίλειος Κωστέστος βρέθηκε σήμερα (24/9/2025) στα δικαστήρια και κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά ιδιοκτήτριας εταιρείας ρούχων με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, χρησιμοποιούσε το διεθνές σήμα του για την πώληση ρούχων.

Ο σχεδιαστής μόδας ενημερώθηκε για την υπόθεση μέσω φίλων του και σε συνέχεια προχώρησε σε νομικές ενέργειες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Βασίλειος Κωστέτσος δήλωσε: «Δεν μου αρέσουν τα δικαστήρια, όμως η ανέχεια έχει τα όριά της. Πήραν ένα σήμα και δεν έλεγξαν αν αυτό ανήκει σε κάποιον. Εγώ και η ομάδα μου έχουμε δουλέψει πάνω από 30 χρόνια για να κατοχυρώσουμε διεθνώς το σήμα “VK”. Κανένας δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Στείλαμε ένα εξώδικο να αποσύρει τη σειρά με τα ρούχα, γιατί επωμίζεται οικονομικά οφέλη με το σήμα μου. Εκείνη συνέχισε να το προβάλλει και να τα πουλάει κανονικά, αφού με μπλόκαρε».

Ο δικηγόρος του Βασίλειου Κωστέτσου, Ανδρέας Μήτσαινας, δήλωσε ότι η υπόθεση εξελίχθηκε θετικά, καθώς η άλλη πλευρά αναγνώρισε το λάθος της. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 10 Οκτωβρίου και όπως είπε: «Τέλος καλά όλα καλά. Αναγνώρισαν το λάθος τους. Η δίκη αναβλήθηκε για 10 Οκτωβρίου που θα υποβάλουμε ένα σχετικό πρακτικό που αναγνωρίζουν την αποχή από κάθε παραβίαση. Δεν ζητάμε κάποια αποζημίωση, θα μπορούσαμε, αλλά ο κύριος Κωστέτσος δεν ήθελε».

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η άλλη πλευρά αναγνώρισε το λάθος της, αποσύροντας τη χρήση του σήματος. Επεσήμανε επίσης, ότι το σήμα του είναι διεθνώς κατοχυρωμένο και χρησιμοποιείται μόνο από την εταιρεία του.

Παράλληλα, εξήγησε πως αν και δεν συνηθίζει να προσφεύγει στη δικαιοσύνη, αναγκάστηκε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα λόγω της παράνομης χρήσης του σήματος του. Τέλος, ενημέρωσε ότι σε περίπτωση μελλοντικής παραβίασης του σήματός του, θα ζητήσει και αποζημίωση.

Όπως αναλυτικά έγραψε: «Σχετικά με το σήμα μου VK #vk. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα εκδικάστηκε μια προσφυγή μου σε ασφαλιστικά μέτρα κατόπιν απόφασης που πήρα με τον δικηγόρο μου κ. Ανδρέα Μήτσαινα, τον οποίο ευχαριστώ και προσωπικά και τους συνεργάτες του. Η άλλη πλευρά ευγενώς κατάλαβε το λάθος της και αποσύρθηκε της συνέχειας χρήσης του σήματος μου VK, το οποίο ενημερώνω για όσους δεν το γνωρίζουν είναι διεθνώς κατοχυρωμένο και χρησιμοποιείται νομίμως από εμένα και την εταιρία Vassilios Kostetsos LTD και μόνο. Δεν μου αρέσουν ούτε τα δικαστήρια ούτε και οι διενέξεις, αλλά δυστυχώς όταν πρόκειται για χρήση και κλοπή από άλλους της επί χρόνων δουλειάς μου και του brand μου αναγκάζομαι να καταφύγω δικαστικά. Λόγω ότι η αφέλεια μερικών να κάνουν χρήση σημάτων χωρίς να το έχουν ελέγξει πρωτίστως, ενημερώνω ότι εάν αντιληφθώ εγώ και οι συνεργάτες μου τη χρήση του σήματος μου VK από οποιονδήποτε και για οτιδήποτε, είτε ένδυμα, είτε αξεσουάρ, είτε καλλυντικά, είτε σημεία πώλησης ενδυμάτων, είτε πλαστικούς χειρουργούς, είτε αρχιτεκτονικά γραφεία ή άλλο δεν θα καταφύγω πλέον μόνο δικαστικά, αλλά θα διεκδικήσω και τεράστια αποζημίωση για την κλοπή και χρήση του σήματος μου! Ευχαριστώ Βασίλειος Κωστέτσος».

