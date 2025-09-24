Πάτρα: Όταν οι μαθήτριες γύρισαν “σπίτι”: Οι απόφοιτες του Αρσακείου του ’75 ξανά στο ιστορικό τους σχολείο ΦΩΤΟ

Μια ιδιαίτερα συγκινητική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, καθώς οι απόφοιτες του Αρσακείου του 1975 πέρασαν ξανά το κατώφλι του σχολείου τους, μισό αιώνα μετά το τελευταίο τους κουδούνι. Το ιστορικό κτήριο, που σήμερα στεγάζει το νέο Δημαρχείο, γέμισε από αναμνήσεις και χαμόγελα, καθώς αρκετές από τις γυναίκες ταξίδεψαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό για να γιορτάσουν την επανένωσή τους.

Τις υποδέχθηκε και καλωσόρισε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος στάθηκε στην αποκατάσταση του κτηρίου που αποτελεί τοπόσημο για την πόλη. Όπως τόνισε, η μετατροπή του σε Δημαρχείο έγινε με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και την ιστορική του αξία.

Οι πρώην μαθήτριες ξεναγήθηκαν στους χώρους του Δημαρχείου αλλά και στη μόνιμη έκθεση που λειτουργεί στον πρώτο όροφο, όπου παρουσιάζεται η ιστορία του κτηρίου. Εκεί είχαν την ευκαιρία να δουν αρχειακό φωτογραφικό υλικό και ντοκουμέντα που έχουν συγκεντρωθεί, τα οποία είναι προσβάσιμα τόσο στην ιστοσελίδα dimarxeiopatras.gr

όσο και μέσα από τις διαδραστικές οθόνες που έχουν εγκατασταθεί στο χώρο.

Η επιστροφή τους στο Αρσάκειο αποτέλεσε μια γιορτή μνήμης, γεμάτη συναισθήματα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που διατηρεί το ιστορικό κτήριο στην ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη της Πάτρας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



